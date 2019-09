Transfermarkt geschlossen: So investierten die "Big 5"-Ligen

Im europäischen Fußball wird weiter kräftig investiert. Rekordtransfers bleiben in diesem Jahr aus. Und der Trend geht zu Verteidigern. So in etwa lässt sich die Transferperiode im Sommer 2019 zusammenfassen. Die deutsche Fußball-Bundesliga stellte dabei einen nationalen Rekord auf - und das ohne Leroy Sane (23 Jahre). Das Transferfenster war bestimmt durch Spekulationen um einen Transfer von Manchester City zu Bayern München,ehe Sané sich schwer verletzte und der Wechsel platzte. Trotzdem gaben die Vereine laut "transfermarkt.de" insgesamt rund 742 Millionen Euro für neue Spieler aus, so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zu den anderen großen Ligen in Europa - die "Big 5" sind England, Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland - wirken die Bundesligavereine jedoch eher sparsam.

In Spanien haben alleine die drei größten Vereine, der FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid, zusammen 806 Millionen Euro investiert. Und die drei Klubs haben mit 600 Millionen Euro auch mehr eingenommen als die ganze Bundesliga zusammen (575 Millionen Euro).

Teuerste Transfers in Spanien

So verwundert es kaum, dass die die größten Transfers in diesem Sommer in Spanien abgewickelt wurden. Atletico Madrid gab seinen französischen Superstar Antoine Griezmann (28 Jahre) für 120 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten aus Barcelona ab und verpflichtete für 126 Millionen Euro den Portugiesen Joao Felix (19) von Benfica Lissabon. Real Madrid ließ sich ebenfalls nicht lumpen und investierte 100 Millionen Euro in Chelseas Belgier Eden Hazard (28).

In der spanischen ersten Liga stehen 1,32 Milliarden Euro an Ausgaben rund 1,02 Milliarden Euro an Einnahmen gegenüber. Völlig unbeteiligt und damit eine Ausnahme nicht nur in Spanien, sondern im gesamten europäischen Profigeschäft war einmal mehr Athletic Bilbao. Der baskische Verein verpflichtet seit jeher nur baskische Spieler, oft aus dem eigenen Nachwuchs. Bilbao investierte im Sommer keinen einzigen Cent - und nahm auch kein Geld durch Verkäufe ein.

Atletico Madrid weist dagegen ein deutliches Transferplus auf: Neben Griezmann verließen so zum Beispiel Rodri (zu Manchester City, 70 Millionen Euro) und Lucas Hernandez (Bayern München, 80 Millionen Euro) den Verein. Der Franzose ist der neue Rekordtransfer der Fußball-Bundesliga - liegt im internationalen Vergleich jedoch nur auf Platz 19.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 10 - Eden Hazard Nach sieben Jahren beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea verlässt der Belgier im Sommer 2019 die Insel und heuert bei Real Madrid an. Die "Königlichen" aus der spanischen Hauptstadt berappen für den Spielmacher 100 Millionen Euro. Im Erfolgsfall werden für Hazard weitere 45 Millionen Euro Bonuszahlungen fällig.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 9 - Gareth Bale Im Jahr 2013 verdrängt Gareth Bale zwischenzeitlich Teamkollege Cristiano Ronaldo von Platz 1 der teuersten Transfers in der Geschichte des Fußballs. 101 Millionen Euro erhält sein damaliger Verein Tottenham Hotspur von Real Madrid. Der Waliser Bale gilt seinerzeit als einer der schnellsten Fußballer des Planeten.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 8 - Paul Pogba "Irrwitzig" und "wahnsinnig" sind 2016 häufig gebrauchte Worte, um die Ablösesumme von 105 Millionen Euro (plus bis zu fünf Millionen Euro Bonuszahlungen) für den Franzosen zu beschreiben. Für manchen betritt der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United, der Pogba von Juventus Turin holt, damit gar eine neue Dimension. Inzwischen ist es längst nicht mehr der Rekordtransfer.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 7 - Cristiano Ronaldo Es ist eine der seltenen Kategorien, in der Cristiano Ronaldo aktuell nicht an der Spitze steht. 2009 wechselt er für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. 2018 zahlt Juventus Turin für den fünfmaligen Weltfußballer 117 Millionen Euro - inklusive 12 Millionen Euro Gebühren und 5 Millionen Euro an Sporting Lissabon.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 6 - Antoine Griezmann Nach einem langen Transferpoker wechselt der Weltmeister aus Frankreich zur Saison 2019/2020 von Atletico Madrid zum spanischen Meister FC Barcelona. Die Katalanen überweisen die in Griezmanns altem Vertrag festgeschrieben Ablösesumme von 120 Millionen Euro an den Liga-Rivalen. Der 28 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Fünjahresvertrag - mit einer Ausstiegsklausel über 800 Millionen Euro.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 5 - Joao Felix Der Portugiese gilt als Jahrhunderttalent. Joao Felix ist ein Spielgestalter und kann am Ball fast alles: Er schießt beidfüßig und verfügt über eine exzellente Kopfballtechnik. Alle Topklubs waren hinter dem 19-Jährigen her. Das Rennen macht schließlich der spanische Traditionsklub Atletico Madrid, der im Sommer 2019 für Felix 126 Millionen Euro an Benfica Lissabon überweist.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 4 - Ousmane Dembélé In Dortmund als Juwel gefeiert, weckt Ousmane Dembélé schon sehr bald das Interesse der größten europäischen Klubs. Der französische Nationalspieler wechselt im Sommer 2017 zum FC Barcelona. Zu seiner Ablösesumme von 105 Millionen Euro könnten erfolgsabhängig noch Boni von bis zu 45 Millionen hinzukommen.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 3 - Philippe Coutinho 2017 wechselt der brasilianische Mittelfeldspieler für 120 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona. Dazu kommen noch einmal bis zu 40 Millionen Euro Bonuszahlungen im Erfolgsfall. Coutinho scheint eine gute Investition zu sein: Bei der WM in Russland gehört er zu den Besten im brasilianischen Nationalteam.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 2 - Kylian Mbappé Der Franzose gilt als eines der größten Fußballtalente weltweit. Paris St. Germain lässt sich den jungen Stürmer 180 Millionen Euro kosten: 145 Millionen plus eine Leihgebühr von 35 Millionen für die Saison 2017/2018. Viele sehen in dem 19-Jährigen einen möglichen Nachfolger der Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 1 - Neymar Wer kauft schon einen Spieler für 222 Millionen Euro, dachten sich die Bosse des FC Barcelona, als sie Neymars Ablösesumme vertraglich festschrieben. Doch irgendwann gibt es einen, der diesen Preis bezahlt, denn unmöglich ist im Fußball nichts. Der von Scheich Al-Khelaifi üppig finanzierte Klub Paris St. Germain lockt den Brasilianer 2017 nach Frankreich. Neymar unterschreibt für fünf Jahre. Autorin/Autor: Joscha Weber, Stefan Nestler



Rekordinvestor Premier League

Insgesamt am meisten Geld ausgegeben wurde in der englischen Premier League. Und das, obwohl dort seit letztem Jahr das Transferfenster schon früher schließt. Seit dem 8. August konnten Vereine nur noch Spieler abgeben. Dennoch investierten die 20 Klubs aus der ersten Liga bis dahin über 1,5 Milliarden Euro in neue Spieler. Selbst Aufsteiger Aston Villa gab rund 150 Millionen Euro für Neuzugänge aus - und damit mehr als etwa der Bundesliga-Krösus FC Bayern München (143,5 Millionen Euro).

Keiner kostete in England in diesem Sommer mehr Geld als der englische Nationalverteidiger Harry Maguire (26), der für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United transferiert wurde. Auffällig: Champions-League-Sieger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp hielten sich auf dem Transfermarkt extrem zurück und investierten weniger als zwei (!) Millionen Euro. Zum Vergleich: Allein die U23-Mannschaft von Manchester City kommt auf umgerechnet acht Millionen Euro.

Serie A auf dem Weg zurück

Viel Geld in die Hand genommen haben auch die Vereine in der italienischen Serie A. Rund 1,18 Milliarden Euro sind ein Zeichen - und sollen wohl auch dafür sorgen, das Italien international eine stärkere Rolle spielt als in den vergangenen Jahren. Neben Rekordmeister Juventus Turin (201,5 Millionen Euro) investierte vor allem Inter Mailand (155) ordentlich und bediente sich dabei gleich doppelt bei Manchester United: Romelu Lukaku und Alexis Sanchez sollen die Offensive der "Nerazzurri" beleben.

In jungen Jahren schon ein wesentlicher Bestandteil der holländischen Nationalmannschaft: Mathis de Ligt, seit dieser Saison bei Juventus Turin.

Wie in der Bundesliga und der Premier League war jedoch ein Verteidiger das Prunkstück der Transferperiode: Der junge Niederländer Matthijs de Ligt (20) erreichte als Kapitän mit Ajax Amsterdam in der vergangenen Saison das Halbfinale der Champions League und wechselte nun für 75 Millionen Euro zu Juventus Turin.

Ligue 1 macht Gewinn

Die Ligue 1 in Frankreich nahm als einzige der so genannten "Big 5"-Ligen in Europa mehr Geld ein, als sie ausgab: Mit Investitionen von 670 Millionen Euro liegt sie dabei sogar unter der Bundesliga. Dafür gab es jedoch Einnahmen in Höhe von 834 Millionen Euro. Rekordverkauf war Nicolas Pépé, der für 80 Millionen Euro von Lille zum FC Arsenal nach London wechselte.

Der teuerste Einkauf in Frankreich war - natürlich - ein Verteidiger: Für Abdou Diallo überwies Paris St. Germain allerdings vergleichsweise günstige 32 Millionen Euro nach Dortmund. Aufgrund der Financial-Fairplay-Regelung mussten die sonst investitionsfreudigen Pariser sich dieses Jahr auf dem Transfermarkt zurückhalten - und wurden trotz zahlreicher Versuche auch den wechselwilligen Superstar Neymar nicht los, weil auch die an dem Brasilianer interessierten Vereine wie der FC Barcelona oder Real Madrid in puncto Financial Fairplay auf ihr Budget schauen mussten.

Stand im Mittelpunkt der Transferperiode - und blieb am Ende in Paris: Der brasilianische Superstar Neymar.

Trend geht weiter zur Leihe

Am letzten Tag der Transferperiode schlug PSG noch einmal bei den großen Namen zu und sicherte sich die Dienste von Stürmer Mauro Icardi von Inter Mailand. Auf Leihbasis mit Kaufoption - eine inzwischen gern genutzte Methode der großen Vereine, um die finanziellen Ungereimtheiten zumindest um ein Jahr zu verschieben.

So finden sich auch von Bayern Münchens Top-Transfer Philippe Coutinho nur acht Millionen Euro als Leihgebühr in der Statistik wieder. Der deutsche Rekordmeister hat zwar eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. Doch die wäre erst im nächsten Jahr fällig und würde dann in die neue Transfer-Statistik fallen. Mit Rekorden darf also gerechnet werden.