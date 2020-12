Trainer-Karussell dreht sich zu Weihnachten

Der Schweizer Christian Gross, der eigentlich schon seine Karriere als Fußball-Lehrer für beendet erklärt hatte, soll den Tabellenletzten der Bundesliga vor dem Absturz bewahren. Bei den Königsblauen wird der 66-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen. Kurz nach den Weihnachtstagen soll Gross zum ersten Mal das Training der Schalker leiten.

Wie zuerst die "Bild"-Zeitung berichtete, machte der Aufsichtsrat den Weg frei für die Verpflichtung des neuen Chefcoaches, der in dieser Saison bereits der vierte Verantwortliche auf der Bank der Gelsenkirchener wäre. Dem Vernehmen nach soll Gross nur ein geringes Grundgehalt beziehen, dafür aber im Falle des Klassenerhalts eine üppige Prämie kassieren.

Mann mit harter Hand

Gross ist der von vielen erwartete Routinier auf dem Posten. Er gilt als Mann mit harter Hand. In seiner Heimat holte er mit den Grashoppers aus Zürich und dem FC Basel acht Meisterschaften und fünf Pokalsiege. 1997 war er bei seinem Engagement bei Tottenham Hotspur der erste Schweizer Trainer in der englischen Premier League.

Trotz eines Siegs muss Fußballtrainer Thomas Tuchel in Paris seinen Hut nehmen (Archivbild)

Auch für Thomas Tuchel, Trainer bei Paris Saint-Germain (PSG), gab es eine schöne Bescherung zu Heiligabend. Der Verein setzte den deutschen Trainer offenbar vor die Tür. Laut Medienberichten kam das Aus in der Nacht zum Heiligabend - nach einem 4:0-Sieg gegen Racing Straßburg. Sechs Monate vor dem Ende seines Vertrages ist die Amstzeit des 47 Jahre alten deutschen Trainers beim französischen Fußball-Meister demnach beendet.

Argentinier soll Tuchel beerben

Tuchel stand in seinen zweieinhalb Jahren bei PSG dicht davor, dem ambitionierten Club den ersehnten ersten Triumph in der Champions League zu bescheren. Das 0:1 im Finale gegen den FC Bayern München verhinderte im August in Lissabon den erstmaligen Sprung auf Europas Vereins-Thron, auf den die Clubführung aus Katar so sehr hofft.

Der Argentinier Mauricio Pochettino soll Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain beerben (Archivbild)

Eine Bestätigung für die Trennung gibt es bisher nicht. "Bild" und die französische Sportzeitung "L'Equipe" meldeten das Aus am Vormittag übereinstimmend. Laut Informationen des Senders RMC Sport und der Zeitung "Le Parisien" soll der Argentinier Mauricio Pochettino - zuletzt Trainer von Tottenham Hotspur - Nachfolger von Tuchel werden. Der 48-Jährige spielte einst für PSG.

nob/jj (sid, dpa)