Tourismus in Afrika – Es geht wieder bergauf

Im Grand Daddy Hotel in Kapstadts Zentrum herrscht reger Betrieb. An der Rezeption checken Gäste ein, im ersten Stock gibt es eine Gin-Verkostung, auf der Dachterrasse Cocktails. "Endlich", sagt Manager Dane van Heteren. Wegen der Pandemie musste das kleine Hotel temporär schließen, Mitarbeiter entlassen, Gehälter kürzen. Jetzt gehe es endlich wieder bergauf. Vor der Pandemie lag die Auslastung regelmäßig über 80 Prozent. Im Februar freute sich van Heteren erstmals wieder, die 50 Prozent Marke geknackt zu haben.

Das monatelange Geisterstadtgefühl in der Innenstadt ist auch vorbei. Touristen schlendern wieder durch die Straßen, neue Lokale haben eröffnet. Auch der zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Rush-Hour-Stau ist zurück. Im April 2022 sind 74 Prozent mehr internationale Touristen in der Stadt angekommen als im April 2019 vor der Pandemie, berichtet die Kapstädter Tourismusbehörde (Cape Town Tourism). Viele Fluggesellschaften, die während der Pandemie ihre Flüge reduziert haben, stocken wieder auf.

Positive Tendenzen auch in anderen Ländern

Elcia Grandcourt, Afrika-Chefin der UN-Welttourismusorganisation, war gerade auf Afrikas größter Reisemesse in Durban – und hat viel positives Feedback von Reiseveranstaltern bekommen. Das UN Welttourismus-Barometer zeigt einen Anstieg der internationalen Touristenankünfte in Afrika im Januar 2022 um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Viele Länder profitieren jetzt von Werbekampagnen während der Pandemie, sagt Grandcourt. Reiseziele wie Kenia, Marokko, Tunesien, Kap Verde oder Mauritius haben es so geschafft, im Gespräch zu bleiben. Außerdem sind innerafrikanische Reisen wichtiger geworden. Immer mehr Afrikaner verreisen auf dem eigenen Kontinent.

"Aber es gibt neue Sorgen. Die russische Militäroffensive in der Ukraine und die darauffolgenden wirtschaftlichen Auswirkungen werden auch Auswirkungen auf den Reisesektor haben", so Grandcourt. Der Sektor werde sich nicht so schnell erholen, wie sich viele erhofft haben. Noch gibt es in einigen Ländern Reisebeschränkungen, Regeln ändern sich ständig.

Kompliziertes Reisen

Das bekam auch die amerikanische Touristin Jane Berky auf einer Reise in die Republik Kongo zu spüren. Erst musste sie ihre Reise zu den Gorillas im Norden des Landes wegen der Pandemie um zwei Jahre verschieben. Als die Tour endlich wieder möglich war, fiel die Reise fast in letzter Minute ins Wasser. Sie konnte in den USA nicht einchecken, weil sich die Transitregeln in Kenia, einem Zwischenstopp ihrer Reise, spontan geändert hatten. Sie musste auf einen anderen Flug umbuchen. "Das ist die Welt, in der wir jetzt leben", sagt Berky. "Du kannst zuhause sitzen und alles an dir vorbeiziehen lassen. Oder du verreist und machst das Beste draus. Wäre es ohne diese Restriktionen besser? Natürlich. Aber würde ich deshalb nicht reisen? Natürlich nicht."

Berky ist glücklich, als sie im dichten, heißen Urwald eine Gruppe Gorillas beobachten kann – mit Abstand und FFP2-Maske. Und Raphael de Laage de Meux ist glücklich, endlich wieder Gäste wie Berky zu haben. Er arbeitet für die Congo Conservation Company, die ihre Naturschutzprojekte mit Eco-Tourismus für wohlhabende Reisende finanziert. Mehr als 10.000 Dollar zahlen die Gäste für den Besuch. "Die Touristen bringen Einkommen für die Bevölkerung hier", sagt der Kongolese. "99 Prozent unserer Beschäftigten kommen aus dem Dorf. Somit hat der Nationalpark auch für sie einen Wert. Sie sehen, dass der Schutz des Parks ihnen auch ein Einkommen bringt." Mehr als ein Jahr blieben in der Region die Touristen und damit die Einnahmen weg.

Tipps für eine Reise nach Afrika Die Komoren - Afrikas unberührtes Inselparadies Die Vulkaninseln im Indischen Ozean zwischen Mosambik und Madagaskar sind fast noch ein Geheimtipp. Hier gibt es das klarste Meerwasser, was ich je in Afrika gesehen habe! Der Inselstaat punktet auch mit seinen atemberaubenden Landschaften, die kaum touristisch erschlossen sind. Hier herrscht das ganze Jahr über tropisches Klima um die 25 Grad - perfekt für einen Urlaub abseits der Massen.

Tipps für eine Reise nach Afrika Mauritius – zwischen zwei Kontinenten Wer mehr Wert auf touristische Infrastruktur legt, der sollte Mauritius besuchen. Hier gibt es viele luxuriöse Hotels mit schicken Stränden und weitläufigen Anlagen. Die Insel im Indischen Ozean ist nicht nur kulturell ein spannender Mix aus Afrika und Asien, sondern auch landschaftlich sehr abwechslungsreich: hier gibt es Regenwälder, Berge, Strände und beeindruckende Wasserfälle.

Tipps für eine Reise nach Afrika Strand, Stone Town, Sansibar Längst kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem eines meiner Lieblingsziele: Tansanias Insel Sansibar. Abgesehen von den Stränden muss man sich unbedingt Stone Town anschauen, den ältesten Teil von Sansibar-Stadt. Hier erlebt man spannende kulturelle Einblicke, durchläuft enge Gassen und lernt nette Menschen kennen. Und jeden Abend gibt es leckeres Street Food auf dem Forodhani Food Market.

Tipps für eine Reise nach Afrika Karibik-Feeling auf São Tomé und Príncipe Die letzten Inseln auf meiner Liste, diesmal im westafrikanischen Golf von Guinea, sind São Tomé und Príncipe. Etwas mehr als 200.000 Menschen leben hier. Mein erster Eindruck war: man fühlt sich wie in der Karibik. Überraschenderweise verirren sich nur wenige Touristen hierher. Wohl auch, weil es nur wenige Flüge gibt.

Tipps für eine Reise nach Afrika Kapstadt - meine Heimat Weit mehr Flüge gibt es in das beliebte Touristenziel Kapstadt. Die Hafenstadt an der Südwestküste Südafrikas liegt auf einer Halbinsel, die vom beeindruckenden Tafelberg dominiert wird. Zwar ist Kapstadt kein Geheimtipp, darf in der Liste aber nicht fehlen, denn ich wohne hier und liebe es: Wo sonst kann man morgens surfen, nachmittags klettern und abends eine Weinfarm besuchen?

Tipps für eine Reise nach Afrika Gambia - kleines Land, große Gastfreundschaft "Die lächelnde Küste Afrikas" macht ihrem Namen alle Ehre. In Gambia trifft man auf nette Menschen und kann an tollen Stränden entspannen – außerdem gibt es eine gute touristische Infrastruktur. Und warum der Spitzname "lächelnde Küste"? Wenn man Afrikas kleinstes Land von oben betrachtet, erinnert seine Form an ein Lächeln und die Herzlichkeit seiner Bewohner tut ihr Übriges dazu.

Tipps für eine Reise nach Afrika Aggressive Freundlichkeit im Sudan Noch freundlicher sind die Menschen im Sudan. "Aggressive friendliness", nennt es ein sudanesischer Freund von mir. An jeder Ecke wird man auf einen Tee eingeladen. Leider ist das Militärregime weniger freundlich, weshalb es momentan eine Reisewarnung gibt. Wenn sich die Lage beruhigt: unbedingt die nubischen Pyramiden besuchen! Kleiner als in Ägypten, aber nicht weniger beeindruckend.

Tipps für eine Reise nach Afrika Die Namib-Wüste Namibias Das riesige und dünn besiedelte Land im Südwesten Afrikas ist die Heimat der beeindruckenden Namib-Wüste mit ihren hohen Sanddünen. Eine Reise durch das Land ist großartig, aber nur wenn man keine langen Autofahrten scheut. Namibia ist auch beliebt bei den klassischen Safari-Touristen, denn man kann hier viele Tiere beobachten.

Tipps für eine Reise nach Afrika Lagos - viel besser als sein Ruf Wer nicht Ruhe sucht, sondern Abenteuer, der sollte die Megacity Lagos in Nigeria besuchen. Rund 20 Millionen Menschen leben hier. Es ist laut, hektisch, stressig. Aber die Kulturszene ist einzigartig: Galerien, Fashion und Afrobeats. Mein Tipp: Unbedingt am Sonntagabend den New Africa Shrine besuchen – dann spielt Fela Kutis Sohn Femi mit seiner Band.

Maputo, die Hauptstadt von Mosambik im Südosten Afrikas, hat einen ganz besonderen Charme. Hier treffen mosambikanische Kultur, Ostblock-Architektur und gut erhaltene Gebäude aus der portugiesischen Kolonialzeit aufeinander. Ein faszinierender Ort. Und wem es zu stressig wird: natürlich gibt es auch hier wunderschöne Strände.



Rabatte und kurzfristigere Buchungen

Zurück in Kapstadt. Trotz steigender Gästezahlen muss Hotel-Manager Dane van Heteren immer noch erheblich reduzierte Preise anbieten, um genug Gäste ins Hotel zu locken. "Leider buchen die Menschen nicht mehr weit im Voraus, wie es vor COVID war", sagt van Heteren. "Wir bekommen immer mehr kurzfristige Buchungen. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig."

Er hofft, dass mit Beginn der nächsten Hauptsaison Ende des Jahres wieder Normalität einkehren wird. In Kürze beginnt der südafrikanische Winter, dann verirren sich nur wenige Reisende nach Kapstadt. Gleichzeitig gehen die COVID-Infektionszahlen momentan wieder nach oben, eine fünfte Welle hat in Südafrika begonnen. Und auch wenn Virologen wegen geringer Krankenhauseinweisungen noch Entwarnung geben - Dane van Heteren hat in den letzten Monaten gelernt, nur noch vorsichtig optimistisch zu sein. "Bei der ersten Welle haben wir gesagt: das wird nie wieder passieren. Und dann kamen die Wellen zwei und drei – und wir haben unsere Lektion gelernt."