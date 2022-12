Tote und Verletzte nach Schüssen in Paris

Bei Schüssen in Paris sind drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Ein 69 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Es handele sich um einen Franzosen, der wegen zweier früherer Mordversuche polizeibekannt gewesen sei, hieß es aus Sicherheitskreisen. Er stehe nicht auf der Gefährderliste des Geheimdienstes. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte die Stadtteilbürgermeisterin des 10. Pariser Arrondissements, Alexandra Cordebard.

Schüsse in kurdischem Gemeindezentrum

Die tödlichen Schüsse sind unter anderem in einem kurdischen Gemeindezentrum abgefeuert worden. Laut Cordebard schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber dem Zentrum um sich.

Nach den Schüssen sichern Polizisten die Straßen

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, zum Angriffsort zu fahren. Er schrieb auf Twitter, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar.

Betroffene werden psychologisch betreut

Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte per Twitter an, eine psychologische Beratungsstelle für Betroffene im Rathaus des Arrondissements einzurichten. Sie dankte den Einsatzkräften und sprach den Familien der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Die Pariser Polizei gab zunächst keine Informationen zu dem Vorfall heraus. Auf Twitter rief sie dazu auf, die Gegend zu meiden.

nob/gri (dpa, afp, rtr)