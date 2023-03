Tote bei Unwettern in Kalifornien

Inmitten heftiger Unwetter in Kalifornien hat ein Tornado in der Nähe von Los Angeles für erhebliche Zerstörungen gesorgt. Solche Wirbelstürme sind in dem US-Bundesstaat eher selten. In Montebello deckte der Tornado Dächer ab; Autos wurden herumgewirbelt und beschädigt. "Es war einfach nur Chaos", berichtete ein Geschäftsmann aus der Stadt mit rund 60.000 Einwohnern im Fernsehsender KTLA.

Starkregen und Sturmböen hatten bereits am Dienstag in weiten Teilen Nordkaliforniens Schäden angerichtet. In San Francisco seien über 700 Bäume umgestürzt oder beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Zehntausende Menschen waren zeitweise ohne Strom. Es gab Berichte von weiteren Straßenschäden, Hochwasser und Erdrutschen. Seit Januar wird der in der Vergangenheit oft von Trockenheit und Dürre geplagte Bundesstaat von ungewöhnlich starken Niederschlägen heimgesucht.

Tornadoschäden in Montebello in der Nähe von Los Angeles

14.000 Menschen mussten wegen der anhaltenden Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden. Fast 48.000 weitere wurden gewarnt, sich in höher gelegene Gebiete zu flüchten, falls die durch den Regen wasserreichen Flüsse über die Ufer treten oder die durch den Sturm geschwächten Deiche versagen, so Diana Crofts-Pelayo, eine Sprecherin des California Office of Emergency Services.

Positiver Effekt: Wasserspeicher füllen sich

Im eigentlich für seinen Dauer-Sonnenschein bekannten Kalifornien gibt es seit Wochen immer wieder heftige Unwetter mit völlig ungewöhnlichen Mengen an Regen. An verschiedenen Orten des US-Westküstenstaates kommt es immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen; nach Angaben des Wetterdienstes könnte der Allzeit-Regenrekord für den Bundesstaat fallen.

Ein Zug fährt über den Fluten des Tule River in Mittelkalifornien

Der viele Regen bringt aber nicht nur Zerstörung - einer der Vorteile laut Behörden: Die Wasserspeicher Kaliforniens sind derzeit so gut gefüllt wie seit Jahren nicht mehr.

nob/AR/swü (rtr, afp, dpa, ap)