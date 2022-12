Tote bei Schusswaffenangriff nahe Toronto

Papst bittet auf Kanada-Reise indigene Bevölkerung um Vergebung

Im Mittelpunkt des Besuchs von Papst Franziskus: die indigene Bevölkerung um Verzeihung bitten. Bis in die 1990er Jahre trennte die katholische Kirche 150.000 Kinder von ihren Familien. Tausende starben an den Folgen von Unterernährung, Gewalt und Missbrauch in sogenannten Umerziehungsheimen.