Tote bei israelischem Armeeeinsatz in Nablus

Wie das israelische Militär mitteilte, seien die Einsatzkräfte bei der versuchten Festnahme von drei Terrorverdächtigen unter heftigen Beschuss geraten. Daraufhin sei mit Schüssen geantwortet worden. Alle drei Verdächtigen sind demnach erschossen worden. Sie sollen nach Militärangaben Anschläge geplant und teilweise ausgeführt haben.

Nach palästinensischen Angaben starben bei der Razzia mindestens zehn Palästinenser. Zudem wurden mehr als 100 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Mindestens fünf davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein 16-Jähriger. Die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad erklärte, ein örtlicher Anführer ihres bewaffneten Arms sei unter den Todesopfern.

Palästinensische Autonomiebehörde verurteilt israelisches Vorgehen

Das israelische Militär bestätigte, dass es sich bei einem der Verdächtigen um ein Mitglied des Islamischen Dschihad gehandelt habe, die beiden anderen gehörten demnach der bewaffneten Gruppierung "Höhle der Löwen" an. In dem Gebäude, in dem sie sich verschanzt hatten, seien Munition und Waffen beschlagnahmt worden.

Das zerstörte Haus, in dem die Verdächtigen vermutet wurden

Unter den Verletzten sollen sich nach palästinensischen Angaben auch zwei Journalisten befinden, die bei der Berichterstattung durch scharfe Munition leicht verletzt worden seien. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von einem verletzten TV-Journalisten.

Der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas verurteilte das israelische Vorgehen: Die israelische Regierung würde so für eine gefährliche Eskalation sorgen, die in der Region eine explosive Spannung erzeuge, sagte er. Die internationale Gemeinschaft wurde aufgefordert, "die einseitigen israelischen Maßnahmen zu stoppen".

Angespannte Sicherheitslage

Die israelische Armee hat seit fast einem Jahr ihre Einsätze im Norden des Westjordanlands verstärkt. Dabei fahndet sie nach militanten Palästinensern, die "terroristischer Aktivitäten" verdächtigt werden.

Die Städte Nablus und Dschenin in dem von Israel besetzten palästinensischen Gebiet sind von diesen Razzien besonders betroffen. Die beiden Städte gelten als Hochburgen militanter palästinensischer Gruppen.

Mitglieder der israelischen Armee wurden bei ihrem Einsatz in Nablus von jugendlichen Palästinensern attackiert

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden neun Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 58 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen. Es gibt zudem immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, israelische Aktivisten oder Soldaten.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen künftigen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

