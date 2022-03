Tor zu Europa: Mehr afrikanische Migranten steuern per Boot die Kanaren an

Madala Tounkara war noch minderjährig, als er sich vor sieben Jahren im westafrikanischen Mauretanien in ein Fischerboot setzte und auf eine gefährliche Seereise begab. Wie für viele afrikanische Migranten war für ihn eine spanische Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas das ersehnte Ziel - die Kanaren. "Am schlimmsten war der letzte Tag. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich hatte die ganze Zeit über große Angst. Aber wenn du dann plötzlich in so einer Extremsituation bist, vergeht dir die Angst", sagte der junge Malier im DW-Interview. Heute verdient er sein Geld mit Boxen und arbeitet in Restaurant-Küchen in Las Palmas.

"So viele Todesopfer wie noch nie"

Tounkara hielt durch, er überlebte den Kampf mit dem tosenden Atlantik und erreichte Gran Canaria. Die westafrikanische Atlantikroute zu den Kanaren ist derzeit die beliebteste für Migranten. Andere wählen die westliche Mittelmeer-Route über Niger, Mali und Algerien nach Marokko und weiter über das Mittelmeer nach Spanien oder sie streben die zentrale Mittelmeer-Route an, die von Libyen aus nach Malta oder auf italienische Inseln wie Lampedusa oder Sizilien führt.

Migranten aus Marokko haben die Küste von Gran Canaria erreicht und erhalten Hilfe.

Seit Tounkaras dramatischer Reise in einem kleinen Holzboot ist die Zahl der Migranten rasant gestiegen - und mit ihr die Zahl derjenigen, die ihre quälende Überfahrtnicht überlebt haben. Die meisten Migranten kommen aus Nord- und Westafrika - laut der spanischen Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" vor allem aus dem Senegal, Marokko und Mali.

Mehr als 4400 Menschen kamen nach Angaben der Organisation 2021 bei dem Versuch ums Leben, Spanien auf dem Seeweg zu erreichen. Die Zahl habe sich im Vergleich zu 2020 verdoppelt. Sie spricht von mehr als 4000 Toten allein im vergangenen Jahr bei dem Versuch, die Kanarischen Inseln per Boot zu erreichen. So viele Todesopfer wie 2021 habe es noch nie gegeben.

Migranten kennen ihr Risiko

Die Opferzahlen der spanischen Organisation liegt aber etwa dreieinhalb Mal so hoch wie jene der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Diese spricht von 1109 Migranten, die 2021 ums Leben kamen. Eine Begründung dafür lautet: Die Aktivisten der in Nordwestafrika gut vernetzten Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" hätten direkten Kontakt zu Überlebenden von Bootsuntergängen und zu den Familien der Migranten in Afrika. Daten würden in allen Fällen mit Informationen von Migranten-Gemeinschaften und sozialen Stellen abgeglichen.

Die drei Flüchtlingsrouten von Afrika nach Europa

Auch die IOM geht von zunehmender Migration auf der westafrikanischen Atlantikroute aus. "In den letzten Jahren kamen mehr Menschen ums Leben oder verschwanden auf dieser Route. Im Jahr 2021 wurden 73 Schiffsunglücke auf diesem Weg verzeichnet, bei denen 1109 Migranten ums Leben kamen", sagt Alpha Seydi Ba, Sprecher bei der IOM in Dakar. Bei mehr als drei Viertel dieser dokumentierten Todesfälle handele es sich um Menschen, die vermisst werden und als tot erklärt worden sind.

Der junge Malier Madala Tounkara glaubt jedoch, dass noch mehr Menschen bei der Überfahrt ihr Leben lassen mussten: "Wie viele Tote wirklich auf dem Meer umhertreiben, weiß doch keiner. Oft geht ihnen einfach das Essen aus oder das Wasser oder das Benzin. So sterben die meisten", sagt er. Und sie kennen ihr Risiko, fügt er hinzu.

Zu Hause bleiben bedeutet Schande

Die Gefahren halten die Migranten aber nicht ab. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums sind im Jahr 2021 mehr als 22.300 Menschen irregulär auf den Kanarischen Inseln gelandet.

Im vergangenen Jahr landeten mehr afrikanische Migranten auf den Kanaren als nie zuvor.

IOM-Sprecher Seydi Ba ordnet diese Zahlen im DW-Interview ein: "Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber 2020, aber immer noch ein dramatischer Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Zwischen 2010 und 2019 lagen diese Zahlen bei Hunderten und nicht bei Zehntausenden."

Zu Hause zu bleiben bedeute, sich mit einem unsicheren Leben abzufinden. Hinzu komme der soziale Druck. Freunde oder Verwandte, die es nach Europa geschafft haben, könnten ihren Eltern bessere Lebensbedingungen bieten. "Bleiben ist also nicht nur für sie eine Schande, sondern auch für ihre Eltern, die diese Reisen oft unterstützen oder finanzieren."

Im Jahr 2020 migrierten laut IOM 25,4 Millionen Afrikaner auf der Suche nach einer besseren Zukunft in ein anderes Land. Die die Mehrheit der afrikanischen Migranten suchte auf dem Kontinent nach einer besseren Zukunft: 80 Prozent der afrikanischen Migranten bleiben laut IOM-Sprecher in Afrika, wobei die Elfenbeinküste und Südafrika den Großteil von ihnen aufnehmen. Die afrikanische Migration in westliche Länder weltweit mache knapp 15 Prozent aus und davon erfolgten fast 85 Prozent legal.

Grundrecht Migration: Sicher und regulär

Die IOM ist nicht gegen Migration: "Das ist ein Grundrecht und nicht nur für die Migranten, sondern auch für die aufnehmenden Gemeinden von Vorteil", betont Seydi Ba. Um jedoch das Potenzial der Migration für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen, sollte sie sicher, geordnet und regulär sein.

Das Rettungsschiff Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen hilft Flüchtlingen in Seenot.

In Madala Tounkaras Heimat Mali verfolgen Verwandte jeden seiner Schritte in Spanien. Die Hälfte der Malier lebt in Armut - Pandemie und politische Krisen haben die Lage verschärft. Die Bildung der Kinder, die Zutaten fürs Mittagessen - überall steckt das Geld drin, das Madala durch seinen Lieblingssport Boxen und durch Jobs in spanischen Restaurant-Küchen verdient. Er sorgt für das Überleben der Familie, sagt Tama Koita, Tounkaras Onkel, zur DW. "Er brach auf, um uns von Leid zu befreien. Wir wissen, dass er sehr hart dafür arbeitet und es nicht einfach hat, wo er gerade ist."

Koitas Haus liegt nahe an einem der Busbahnhöfe Bamakos. Von hier starten täglich junge Malier, um wie Tounkara ihr Glück in Europa zu suchen. Einige kennen ihn sogar noch von früher aus dem Viertel. "Madala ist einer von uns", sagt ein junger Mann. "Wir verfolgen alles, was er macht. Eines Tages möchten wir so sein wie er."Madala Tounkara sieht solche Aussagen mit gemischten Gefühlen. Er weiß: Viele der jungen Migranten werden die Reise nicht überleben.

Mitarbeit: Jan-Philipp Scholz, Spanien und Ismail Dicko, Mali