Städte wie Rom, Venedig, Berlin und Prag haben es nicht in die Top Ten geschafft. Aber Amsterdam mit 5 Millionen ausländischen Besuchern 2022. (Quelle: www.statista.com) Doch die Stadt stößt an ihre Grenzen. Um die Auswüchse des Massentourismus einzudämmen, wurde ein Cannabis-Verbot auf den Straßen verhängt. Auch das Rotlichtviertel (Foto) soll an den Stadtrand umziehen.