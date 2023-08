Die Gedenkstätte an der Bernauer Straße ist einer der wenigen Orte in Berlin, wo man noch Reste der Berliner Mauer sehen kann. Ein Teil der ehemaligen Grenzanlage ist in eine Open-Air-Ausstellung verwandelt worden. Sie vermittelt sehr eindrücklich, wie unüberwindbar die Mauer war und wie viele Menschen ihren Fluchtversuch in den Westen mit dem Leben bezahlen mussten.