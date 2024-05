Die Würzburger Residenz ist ein Meisterwerk des Barock. Hier lebten die mächtigen Würzburger Fürstbischöfe. Sie waren weltliche und kirchliche Herrscher zugleich, was offensichtlich viel Geld in die Kassen spülte. Napoleon war von der Würzburger Residenz so beeindruckt, das er sie "das schönste Pfarrhaus Europas" nannte.