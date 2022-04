Tonnenweise Kokain in Bananencontainer für Europa

Wie das Innenministerium in Quito mitteilte, waren die Drogen in 2461 Päckchen in einer Bananenlieferung versteckt und wurden bei der Inspektion eines Containers gefunden, der für den Export nach Belgien bestimmt war. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen im Hafen von Guayaquil und nahm einen Verdächtigen fest.

Ecuador, das an die beiden wichtigen Anbauländer der Kokapflanze, Kolumbien und Peru angrenzt, gilt als ein bedeutender Transitkorridor und Umschlagplatz für Kokain. Drogenkartelle exportieren die Ware über die Hafenstädte am Pazifik in großen Mengen vor allem nach Europa und in die USA.

Bereits 70 Tonnen Kokain seit Jahresbeginn

Die Behörden in Ecuador hatten im vergangenen Jahr eine Rekordmenge von 210 Tonnen Drogen beschlagnahmt, hauptsächlich Kokain. Seit Beginn dieses Jahr wurden schon mehr als 70 Tonnen beschlagnahmt.

Den größten Einzel-Drogenfund in der Geschichte Ecuadors machten die Behörden des Landes im August vergangenen Jahres, als die Polizei 9,6 Tonnen Kokain entdeckte. Wie auch jetzt wurden die Drogen in der Küstenstadt Guayaquil beschlagnahmt.

In den chronisch überfüllten ecuadorianischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu blutigen Ausschreitungen zwischen Mitgliedern von Banden, die mit Drogenkartellen in Verbindung stehen. Besonders betroffen ist Guayaquil.

qu/nob (dpa, afp)