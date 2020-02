Wenig Hoffnung auf Wandel in Westafrikas ältester Familiendiktatur

Mit lauter Musik fährt ein kleiner LKW durch das Viertel Kodjoviakopé im äußersten Südwesten von Lomé, der Hauptstadt von Togo. Zwei Dutzend junge Frauen und Männer stehen auf der Ladefläche und winken ein paar Passanten zu. Immer wieder rufen sie einen Namen: "Faure! Faure!"

Die jungen Menschen auf dem Fahrzeug, das in den Farben Weiß und Hellblau geschmückt ist, gehören zum Wahlkampfteam von Faure Gnassingbé - Togos Präsident seit 2005. Bei der Wahl am Samstag (22. Februar) will Gnassingbé, der für die Partei Union für die Republik (UNIR) antritt, unbedingt wiedergewählt werden. In Lomé ist er mit riesigen Postern allgegenwärtig, während die sechs Oppositionskandidaten kaum auffallen.

Wähler halten sich bedeckt

Eine der mehr als 3,6 Millionen Wahlberechtigten ist Djabara Moustapha. Sie lebt in Agoé-Zongo, ein dicht besiedeltes Viertel im Norden der Hauptstadt. In wenigen Monaten will sie ihr Abitur machen und danach Jura studieren. Sie würde gerne etwas für mehr Gerechtigkeit tun, sagt die 20-Jährige, die ihrer ersten Präsidentschaftswahl entgegen fiebert. "Einfach war es nicht, die Wählerkarte zu erhalten. Jetzt fühlt es sich sehr erwachsen an."

Abiturientin Djabara Moustapha fordert mehr Arbeitsplätze für junge Menschen

An den künftigen Präsidenten hat sie vor allem einen Wunsch: Er müsse Arbeitsplätze für junge Menschen schaffen. "Selbst mit Hochschulabschluss finden viele keine Stelle", beklagt Djabara. Auch sei Unterstützung für Kinder aus armen Familien dringend notwendig, damit diese zur Schule gehen können. Wen sie wählen will, sagt Djabara jedoch nicht. In der ganzen Stadt halten sich viele Menschen mit ihrer politischen Meinung bedeckt und wollen sich lieber nicht zu Gnassingbé äußern.

Vorwurf: Bevölkerung wird arm gehalten

Togo liegt im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen weit hinten – auf Rang 167 von 189. Seit Jahren klagen etwa Ärzte über ein total unterfinanziertes Gesundheitssystem. Es fehlt an Infrastruktur und vor allem an Perspektiven für die junge Bevölkerung. Knapp 59 Prozent der Einwohner sind unter 25. Und mehr als die Hälfte der Menschen lebt unterhalb der Armutsgrenze und haben weniger als 1,90 US-Dollar am Tag zur Verfügung.

Für Professor Roger Folikoue von der Universität Lomé, der politische Philosophie und Rechtsphilosophie unterrichtet, ist das Kalkül. Armut würde vom Staat als Waffe genutzt. "Man lässt die Bevölkerung in Armut leben, damit man sie besser dominieren kann. Denn wer die Armut überwinden will, muss mit dem System kollaborieren."

Für Folikoue ist das einer der Gründe, weshalb die Familie Gnassingbé

Afrikas Langzeitherrscher Kamerun: Paul Biya Mit 85 Jahren ist Paul Biya der älteste Präsident Afrikas. Er ist seit seit 1982, also seit 36 Jahren, im Amt. Nur sein Amtskollege im Nachbarstaat Äquatorialguinea ist noch länger an der Macht. Am 7. Oktober 2018 stellt er sich für eine eine siebte Amtszeit zur Wahl. 2008 wurde die Verfassung Kameruns extra geändert, um Biya weitere Mandate zu ermöglichen.

Afrikas Langzeitherrscher Äquatorialguinea: Teodoro Obiang Nguema Teodoro Obiang Nguema ist zurzeit der dienstälteste Präsident Afrikas. Er steht seit 2017 unangefochten und einsam an der Spitze der Liste von Afrikas Langzeitherrschern. Damals war Angolas Präsident José Eduardo dos Santos aus dem Amt geschieden, das er wie Nguema 1979 übernommen hatte. Obiang kündigte 2016 an, bei den Wahlen in 2020 nicht mehr anzutreten zu wollen.

Afrikas Langzeitherrscher Algerien: Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika ist 81 Jahre alt und seit 19 Jahren Algeriens Staatspräsident. Vieles deutet darauf hin, dass er bei den Wahlen in 2019 noch einmal als Präsidentschaftskandidat antreten wird. Obwohl Bouteflika 2013 einen Schlaganfall erlitt deutet nichts darauf hin, dass er bereit ist, in absehbarer Zeit auf seine Macht zu verzichten.

Afrikas Langzeitherrscher Uganda: Yoweri Museveni Seit mehr als 30 Jahren ist Yoweri Museveni an der Macht - ein Großteil seiner Landsleute kennt keinen anderen Präsidenten. 75 Prozent der derzeit 35 Millionen Ugander wurden geboren, nachdem er 1986 ins Amt gekommen war. Im Jahr 2017 ließ Museveni ein Gesetz verabschieden, das die bisherige Altersgrenze von 75 Jahren für die Präsidentschaft aufhebt. 2021 kann er nun erneut kandidieren.

Afrikas Langzeitherrscher Demokratische Republik Kongo: Joseph Kabila Joseph Kabila folgte seinem Vater 2001 als Präsident der Demokratischen Republik Kongo nach. Ende 2016 ist seine zweite und letzte Amtszeit offiziell abgelaufen. Kabila blieb trotzdem im Amt, indem er die Wahl eines Nachfolgers immer wieder hinauszögerte. Der soll nun am 23. Dezember 2018 gewählt werden. Kabila hat bereits angekündigt, dass er nicht erneut antreten wird.

Afrikas Langzeitherrscher Republik Kongo: Denis Sassou Nguesso Eine Änderung der Verfassung erlaubte es Denis Sassou Nguesso im Jahr 2016 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren und die Wahlen in der Republik Kongo (Brazzaville) zu gewinnen. Denis Sassou Nguesso ist seit mehr als 30 Jahren, mit einer kurzen Unterbrechung zwischen 1992 und 1997, an der Spitze seines Landes.

Afrikas Langzeitherrscher Ruanda: Paul Kagame Paul Kagame steht seit dem Jahr 2000 an der Spitze Ruandas. Eine von ihm initiierte Volksbefragung im Jahr 2015 ergab, dass die Verfassung geändert werden sollte: Die erlaubte dem Präsidenten nur zwei Amtszeiten. 2017 trat Paul Kagame erneut zur Wahl an. Theoretisch könnte er bis mindestens 2034 an der Macht bleiben, wenn er die nächste Abstimmung gewinnt.

Afrikas Langzeitherrscher Burundi: Pierre Nkurunziza Im Jahr 2005 kam Pierre Nkurunziza in Burundi an die Macht. Seine umstrittene Kandidatur für eine dritte Amtszeit löste 2015 eine Welle von Protesten in der Bevölkerung aus. Rund 1.200 Menschen kamen ums Leben, mehr als 400.000 wurden vertrieben. Im Mai 2018 fand ein Referendum über eine Verfassungsänderung statt. Seitdem beträgt die Amtszeit des Präsidenten künftig sieben Jahre.

Afrikas Langzeitherrscher Gabun: Ali Bongo Ondimba Ali Bongo ist noch weit davon entfernt, den Rekord seines Vaters zu brechen. Der regierte Gabun 41 Jahre lang. Ali Bongo trat nach gewonnener Wahl 2017 seine dritte Amtszeit an. Im Jahr 2018 wurde die Verfassung von Gabun überarbeitet, um die bestehende Amtszeit-Beschränkung aufzuheben. Mit der neuen Verfassung wurden auch die Machtbefugnisse des Präsidenten erheblich erweitert.

Afrikas Langzeitherrscher Togo: Faure Gnassingbé 2005 übernahm Faure Gnassingbé das Präsidenten-Amt von seinem Vater, der das Land 38 Jahre lang geführt hatte. Nach massiven Protesten der Bevölkerung gegen die "Dynastie" Gnassingbé wurde 2017 ein neues Gesetz erlassen, das die Amtszeit für Präsidenten begrenzt. Allerdings darf Präsident Gnassingbé auch bei den nächsten Wahlen 2020 antreten, da das Gesetz nicht für den Amtsinhaber gilt. Autorin/Autor: Johannes Beck



. Damit ist Togo das einzige Land Westafrikas, das noch eine Familiendiktatur hat. Gnassingbés Vater, Eyadéma, kam 1967 durch einen Staatsstreich an die Macht und regierte das Land bis zu seinem Tod im Jahr 2005. Weder die kurze Übergangsregierung unter Joseph Kokou Koffigoh Anfang der 1990er Jahre noch die Einführung des Mehrparteiensystems änderten etwas an der Vormachtstellung der Gnassingbés.

"Alle für Faure, Faure für alle" - die Wahlplakate von Amtsinhaber Gnassingbé sind in Lomé allgegenwärtig

In einer von starken Unruhen begleiteten Wahl übernahm 2005 Eyadémas Sohn Faure die Macht in Togo. 2010 und 2015 wurde er jeweils wiedergewählt. Zwar wurde nach andauernden Protesten die Amtszeit des Präsidenten durch eine Verfassungsänderung im Mai 2019 auf zwei Mandate begrenzt. Frühere Mandate werden jedoch nicht angerechnet.

Menschenrechtler: Straffreiheit muss beendet werden

Die politische Macht der Gnassingbés habe bisher außerdem auf Gewalt basiert, sagt der Philosoph Folikoue. Berichte von Amnesty International bestätigen das: Allein seit der letzten Wahl 2015 seien mindestens 25 Menschen bei Demonstrationen ums Leben gekommen. Die Gefängnisse des Landes seien derzeit zu 186 Prozent belegt. Aimé Adi, Landesdirektor von Amnesty in Togo, fordert ein Umdenken bei den Sicherheitsbehörden. "Natürlich schießen nicht alle Soldaten und Polizisten auf Demonstranten, nein. Das ist eine Minderheit. Aber jene, die das machen, müssen zur Verantwortung gezogen werden".

Die Kultur der Straffreiheit bei Polizei und Militär sorge dafür, dass das System in dieser Form erhalten bleibe, sagt Folikoue: "Jene, die die Menschenrechte verletzen, wirtschaftliche Vereinbarungen sowie das Wohlergehen des Volkes, werden geschützt."

Jean-Pierre Fabre, der ewige Herausforderer

Unfaires Verhalten im Wahlkampf hat Anfang der Woche Jean-Pierre Fabre (67), der bekannteste Oppositionskandidat, kritisiert. Vor Journalisten und Parteianhängern spricht er über "gewaltsame Angriffe durch die Regierungspartei" während des Wahlkampfes. In Sotouboua, im Norden des Landes, wo viele Menschen Gnassingbé unterstützen, hätten ihm Anhänger der Regierungspartei zu verstehen gegeben, er habe dort nichts verloren. Schwere Ausschreitungen hat es Beobachtern zufolge bisher aber nicht gegeben.

Fabre tritt für die Nationale Allianz für den Wandel (ANC) bereits zum dritten Mal gegen den Präsidenten an. Bei den vergangenen Wahlen konnte er jeweils rund ein Drittel der Stimmen verbuchen. Anders als beispielsweise Agbéyomé Kodjo, der einst Premierminister war und nun ebenfalls als Oppositionskandidat antritt, hat Fabre nie mit der Regierung kollaboriert. Kodjo ist Kandidat der Patriotischen Bewegung für Demokratie und Entwicklung (MDPP).

Die Opposition ist zersplittert

Im Vorfeld war es der Opposition nicht gelungen, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Die Opposition, die sich 2017 noch zu der Koalition C14 zusammengeschlossen hatte, ist wie so oft in der Geschichte Togos zersplittert. Teilweise wird sogar zum Boykott der Wahlen am Samstag aufgerufen.

Aimé Adi, Landesdirektor von Amnesty International, kritisiert Folter und Straffreiheit in Togo

Doch die Zersplitterung könnte auch Vorteile haben. Denn jeder der insgesamt sechs Herausforderer darf einen Vertreter in jedes der 9389 Wahllokale schicken. Damit stehe die Regierungspartei vermehrt unter Beobachtung und könne weniger manipulieren, sagt David Dosseh, Sprecher der Bürgerrechtsbewegung Togo Debout. Er gehe davon aus, dass der Präsident mit allen Mitteln versuche, zu gewinnen.

Menschenrechtler Aimé Adi wünscht sich in erster Linie einen sachlichen Wahlkampf. Der habe vor allem durch die sozialen Medien neue Dimensionen bekommen. Vieles würde sich mittlerweile um das Privatleben der Kandidaten drehen. "Man vergisst das Wesentliche, das Programm der Kandidaten", bedauert Adi.