Tod wegen Kopftuch-Verstoß? Irans Regierung in Erklärungsnot

Vor seiner heutigen Abreise nach New York zur UN-Vollversammlung hat Irans Präsident Ebrahim Raisi mit den Eltern von Mahsa Amini telefoniert. Er habe sein Beileid zum Tod ihrer Tochter ausgesprochen und eine Untersuchung des Falls angeordnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. "Eure Tochter war wie meine Tochter", soll der Präsident betont haben. Raisis Reise wird vom medialen Echo des Todes der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam begleitet.

Der Fall hat im Iran landesweit Empörung und Trauer ausgelöst. Der Hashtag #MahsaAmini ist seit dem Wochenende in sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram einer der am häufigsten aufgerufene. Der möglicherweise gewaltsame Tod der jungen Frauwurde von zahlreichen Medien weltweit aufgegriffen, von "New York Times", "Washington Post" und "CNN" in den USA bis "India Today" und "The Japan Times" auf der anderen Seite des Globus. Wenn Irans Präsident wie geplant am Rande der UN-Vollversammlung mit Journalisten zusammentrifft, wird der Tod von Mahsa Amini Thema sein. Die iranische Regierung ist in Erklärungsnot.

Ausflug mit tragischem Ende

Die 22-Jährige aus der Kleinstadt Saghes in der westlichen Provinz Kurdistan war Anfang vergangener Woche mit ihrem Bruder nach Teheran gereist, um Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt zu besichtigen. Wegen angeblich unangemessenen Tragens des obligatorischen Kopftuchs wurde Mahsa vergangenen Freitag gegen 18 Uhr von der Sittenpolizei verhaftet und zwei Stunden später leblos ins Krankenhaus eingeliefert. Sie sei plötzlich ohnmächtig geworden, behauptet die Polizei.

Ein Foto zeigt die bettlägerige Mahsa mit geschwollenen schwarzen Augen und blutenden Ohren. Das Bild verbreitete sich schnell im Internet, denn es traf einen Nerv: Das Leiden unter den täglichen Demütigungen und Misshandlungen der Frauen, Mütter, Töchter wegen des obligatorischen Hidschab. Seit der Islamischen Revolution 1979 sind die Frauen im Iran gezwungen, sich strengen Vorschriften zu unterwerfen, die genau regeln, wie die Haare und der Rest des Körpers bedeckt zu sein haben. Millionen Frauen widersetzen sich dem, meist still und unauffällig, aber in den vergangenen Jahren auch lauter und öffentlich. Viele Frauen tragen ihr Kopftuch lockerer und lassen es auf ihre Schulter fallen und nehmen das Risiko in Kauf, verhaftet zu werden.

Zahlreiche Videos kursieren nun wieder im Netz, die zeigen, wie Frauen bei ihrer Verhaftung von der Sittenpolizei geschlagen und misshandelt werden. Die Videos zeigen oft heftige Schläge gegen den Kopf, wenn die Frauen an ihren Haaren ins Polizeiauto gezerrt werden.

Mahsa Amini wurde kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus offiziell für tot erklärt. Die Polizei wies Foltervorwürfe zurück. Ihr Tod wurde mit einem "plötzlichen Herzinfarkt" erklärt. Ein vom iranischen Staatsfernsehen ausgestrahltes Video zeigt, wie Mahsa Amini plötzlich zu Boden fällt, während sie mit Polizisten über ihre Freilassung verhandelt. Das Kasra-Krankenhaus, in dessen Intensivstation Mahsa gebracht worden war, teilte am Samstag in einem Statement auf Instagram mit, dass die Patientin bereits bei ihrer Ankunft hirntot gewesen sei. Dieses Statement wurde später gelöscht.

Fragwürdige Untersuchung

Die staatlichen Medien teilten mit, die Justiz habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Untersuchungen zur Feststellung der genauen Todesursache dauerten noch an. Viele Iraner fragen sich jedoch, wie diese Untersuchungen vorgenommen werden sollen. Der Leichnam der jungen Frau war ohne Obduktion noch am Freitagabend von Sicherheitskräften in ihre Heimatstadt Saghes zurückgebracht und am Samstagmorgen beerdigt worden. Am gleichen Tag begannen in der Provinz Kurdistan Proteste wegen des Todes von Mahsa Amini, die immer wieder aufflammen.

Inzwischen würden mobile Internetdienste massiv gestört, berichten Journalisten aus Saghes. Es sei schwierig, Fotos oder Videos im Netz zu teilen. Bei der Beerdigung der 22-Jährigen Mahsa demonstrierten Tausende vor dem Gouverneursamt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben.

Auch in Sanandasch, der Hauptstadt der Provinz Kurdistan, schritten am Sonntagabend Sicherheitskräfte bei Demonstrationen ein. Dabei sollen auch Warnschüsse gefallen sein. Mehrere Menschen seien verletzt worden, hieß es aus der Provinz. Aus Solidarität kündigten Händler in Kurdistan an, ihre Geschäfte am Montag zu schließen. Die Frauen zeigen ihre Solidarität anders. Aus Protest schnitten sich bekannte Iranerinnen ihre Haare ab und teilen Videos und Fotos im Netz. Manche verbrennen ihre Kopftücher. Auch in Teheraner Universitäten wie der Amirkabir-Universität wurden Protestaktionen geplant. Weitere Proteste sind nicht ausgeschlossen, wie dieser Tweet mit einem Video aus Teheran zeigt.