Ein Bild maximaler Zerstörung: Am dritten Tag nach den Terroranschlägen der Hamas, die von der EU, den USA und anderen als Terrororganisation eingestuft wird, hat Israel die Bombenangriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Israels Premier Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an: "Was wir in den kommenden Tagen mit unseren Feinden machen werden, wird über Generationen hinweg nachhallen."