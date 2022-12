Europa

Timisoara - Europäische Kulturhauptstadt 2023

"Es ist an der Zeit, dass auch andere Europäer die Multikulturalität dieser Stadt entdecken", glaubt der Direktor des Deutschen Staatstheaters in Timisoara/Temeswar, Lucian Varsandan. Unter dem Motto "Shine Your Light!" wird die zweitgrößte Stadt Rumäniens 2023 als eine der drei Europäischen Kulturhauptstädte ganz im Rampenlicht stehen.