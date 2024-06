Thomas Mösch hat sich schon im Studium in Hamburg und Jaunde (Kamerun) mit afrikanischer Geschichte und Politik beschäftigt. Da er neben Deutsch, Englisch und Französisch auch Haussa spricht, hat er einen besonderen Zugang zur Region Westafrika. Als ehemaliger langjähriger Leiter von DW Hausa kennt er sich sehr gut in Nigeria, Niger und den angrenzenden Ländern der Sahelzone aus. Auch Ghana und Kamerun kennt Thomas Mösch gut. In der DW Akademie hat er zeitweise die Projekte für die Côte d'Ivoire koordiniert. Thematisch liegen seine Schwerpunkte auf den politischen Entwicklungen in Westafrika, insbesondere Demokratie, Menschenrechte, Sicherheits- und Medienpolitik. Auch mit der Ölproduktion und anderen Rohstoffthemen hat sich Thomas Mösch immer wieder befasst. Sein besonderes Interesse gilt außerdem den deutsch-afrikanischen Beziehungen und der Geschichte Afrikas.