Thementag "75 Jahre Israel" im deutschen DW-Programm

Vor 75 Jahren - am 14. Mai 1948 - wurde mit der Gründung des Staates Israel ein Traum von Millionen von Jüdinnen und Juden Wirklichkeit. DW Deutsch und DW Deutsch+ senden aus diesem Anlass unterschiedliche Dokumentationen zum Thema Israel.

Die Sendezeiten gelten sowohl für DW Deutsch als auch für DW Deutsch+

Israel - Geburt eines Staates

14. Mai 1948, der Staat Israel verkündet die Unabhängigkeit. Für viele wird ein langgehegter Traum wahr: "Eretz Israel"- eine Heimstatt für alle Juden und für die Überlebenden der Schoah. Für die Palästinenser beginnt, was sie Katastrophe nennen.

SO 14.05.2023 – 10:03 UTC

Israel - hip und heilig

Tel Aviv: die Stadt, die niemals schläft, das New York des Nahen Ostens - unbändige Lebensfreude, offen, tolerant und verdammt laut. Auch nicht wirklich leise geht es in Jerusalem zu - drei Weltreligionen auf engstem Raum, hier wird Gott überall und immer gefeiert.

SO 14.05.2023 – 11:00 UTC

Der Propst von Jerusalem - Evangelisch im Heiligen Land

Repräsentant, Seelsorger und Aufsichtsratsmitglied. Das Leben im Heiligen Land sei ein Leben an der Steckdose, so Wolfgang Schmidt. Belebend und anstrengend zugleich. Ein Leben an der Steckdose. So beschreibt der Propst von Jerusalem seine Zeit im Heiligen Land.

SO 14.05.2023 – 11:45 UTC

Angekommen - Margot Friedländer, Berlin

Die Jüdin Margot Friedländer, geboren 1921, musste das Grauen der NS-Diktatur erleben. Nach vielen Jahrzehnten in den USA kehrte sie 2010 hochbetagt in ihre Geburtsstadt Berlin zurück und engagiert sich seitdem gegen das Vergessen der Geschichte.

SO 14.05.2023 – 12:15 UTC

Vision Wüste - Wie Israel die Zukunft baut

Schon Israels Staatsgründer Ben Gurion wusste: Die Zukunft Israels liegt in der Wüste. Neue Pioniere wollen nun die Vision wiederbeleben und entlegene Regionen so attraktiv machen, dass sich eine halbe Million Menschen dort ansiedeln können.

SO 14.05.2023 – 13:03 UTC

Freitagnacht Jews - Mit Daniel Donskoy in Tel Aviv

"Höchst komplex": Daniel Donskoy ist mit "Freitagnacht Jews" in Tel Aviv, wo er jüdische, muslimische und queere Menschen trifft, die eines verbindet: Humor. Beim Schabbat-Dinner diskutieren sie über die besonderen Lebensrealitäten in Israel. Dabei sind die Schauspielerin Naomi Levov, der Künstler Uriel Yekutiel und der Comedian Mohamed Naama.

SO 14.05.2023 – 13:30 UTC

Hass, Liebe, Heimat - Glückssuche auf Jüdisch

Patrycja und Eryk haben ihre polnische Heimatstadt verlassen. Zunehmend hatten sie sich dort wegen des wachsenden Antisemitismus' unwohl gefühlt. Auf der Suche nach ihrer jüdischen Identität beginnen sie ein neues Leben in Tel Aviv.

SO 14.05.2023 – 16:00 UTC

Rabbi Schudrichs Wunder - jüdisches Leben in Polen

Jüdische Kulturfestivals, koschere Restaurants, Klezmerbands und jüdische Schulen. Dass es in Polen heute - im Land des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz - wieder ein vitales jüdisches Gemeindeleben gibt, grenzt an ein Wunder.

SO 14.05.2023 – 16:30 UTC

