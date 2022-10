Antike Tempel trotzen Fluten

Erst Ende September sorgte Tropensturm Noru wieder für neue Überflutungen im Norden Thailands, so auch in der antiken Stadt Ayutthaya. Die Behörden hatten vorsorglich Tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Weil in den vergangenen Jahren immer mehr Flächen abgeholzt und versiegelt wurden, staut sich immer wieder das Wasser und kann nicht mehr einfach versickern.