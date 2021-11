Der Freistaat Thüringen ist ein Bundesland in der Mitte Deutschlands. Landeshauptstadt ist Erfurt. In seiner heutigen Form wurde das Land zeitgleich mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 gegründet.

Thüringen hat keine Grenzen zum Ausland. Nachbar-Bundesländer sind Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Bayern.