Texas meldet blutigen Amoklauf

Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr in Allen, einem Vorort der Großstadt Dallas, am Samstagabend (Ortszeit). Mehrere Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt, mindestens drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand, hieß es.

Schütze "neutralisiert"

Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Brian Harvey hatte sich ein Polizist wegen eines anderen Falles in der weitläufigen Mall "Allen Premium Outlets" aufgehalten, als plötzlich Schüsse fielen. Der Polizist habe den mutmaßlichen Schützen "neutralisiert", sagte Harvey. Man gehe inzwischen davon aus, dass der Verdächtige alleine gehandelt habe. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Mall-Besucher bringen sich in Sicherheit

Der texanische Gouverneur Greg Abbott bezeichnete den Amoklauf als "unaussprechliche Tragödie". Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit Waffengewalt konfrontiert - Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bisher ohne Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.

wa/fw (dpa, afp)