Tesla 244 Millarden weniger wert

Nach einem rasanten Aufstieg nun zügig im Rückwärtsgang: Investoren hätten das Tesla-Papier schnell von 40 Dollar auf 900 Dollar getrieben, sagte ein Analyst. Der Absturz erfolge ebenso hastig. Die Abwärtskorrektur könnte länger als bei anderen High-Tech-Werten dauern, da Privatinvestoren langsamer verkauften als institutionelle Anleger. Alles in allem aber werden High-Tech-Werte gerade verkauft.

Das traf Tesla am Montag mit einem fast sechsprozentigen Minus. Aber auch die Aktien des iPhone-Herstellers Apple verloren kräftig - mit einem Abschlag von mehr als vier Prozent. Insgesamt sackte der technologielastige Nasdaq 100 um fast drei Prozent weg.

Das Logo von Tesla - schneller Aufstieg, schneller Fall (an der Börse)

Problem Zinsauftrieb

Papiere der sogenannten "Old Economy" bekamen dagegen zum Wochenauftakt weiter Auftrieb. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung für wachstumsstarke, jüngere Branchen. Zudem erscheinen die teils extrem hohen Bewertungen dann weniger attraktiv. Der Zinsauftrieb kommt seit Wochen vom zunehmenden Konjunkturoptimismus und von den Sorgen um eine steigende Inflation. Hintergrund ist das anstehende Konjunkturpaket unter US-Präsident Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise, dem am Wochenende der US-Senat zugestimmt hatte.

"Es gibt Spannungen wegen des Inflationsdrucks, und das Konjunkturpaket trägt sicherlich zu diesem Druck bei, was sich in der Schwäche der Tech-Aktien und des Nasdaq zeigt", sagte Robert Pavlik, Portfolio Manager beim Finanzdienstleister Dakota Wealth in New York. Das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Biden soll am Dienstag noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden.

ar/hb (dpa, rtr)