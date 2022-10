Technologie autonomer Autos hilft blinden Menschen

Die KI-Technologie, die autonome Autos auf der Straße hält, ist auch auf dem Gehweg nützlich. Das Gadget eines Schweizer Startups warnt blinde und sehbehinderte Menschen mit 3D-Geräuschen vor Hindernissen.

Roboter für Inklusion auf dem Arbeitsmarkt

Wenn Roboter in einem Café kellnern, dann ersetzen sie damit meist Menschen. Im Dawn Café in Tokio ist das anders: Ferngesteuerte Roboter ermöglichen Menschen zu arbeiten, die ihr Zuhause nicht verlassen können.

