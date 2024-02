Das weitgehend unberührte Örtchen Teahupo'o, gelegen an einem Vulkanstrand im Süden Tahitis, gilt mit seinen kraftvollen, hohl brechenden Wellen als besonders herausfordernder Surfspot. Aufgrund der starken Strömungen gelingt der Einstieg in die Wellen nur mit Booten oder Jet-Skis. Teahupo'o ist Austragungsort des olympischen Surfwettbewerbs der Sommerspiele 2024 in Paris.