Katastrophe Vereinigte Staaten von Amerika

Tausende Menschen fliehen vor Waldbrand in Kalifornien

27.07.2024 27. Juli 2024

Der US-Bundesstaat erlebt einen frühen Start in eine womöglich heftige Waldbrandsaison. Aber auch das Nachbarland Kanada ist betroffen: In den Rocky Mountains steht der beliebte Jasper-Nationalpark in Flammen.