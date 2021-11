Die Londoner Tate Gallery of Modern Art (kurz: Tate Modern) ist eines der weltweit bekanntesten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Es hat seinen Hauptsitz in einem umgebauten Kraftwerk am Themse-Ufer.

Benannt wurde das Museum nach dem Unternehmer Henry Tate, der 1889 seine Gemäldesammlung dem Land schenkte. 2000 wurde die Tate Modern als Erweiterung der Tate Britain in London in einem alten Ölkraftwerk, der Bankside Power Station, eingeweiht, 2016 kam noch ein Anbau hinzu. Schon 1987 und 1992 waren Zweigstellen der Tate in Liverpool und St Ives in Cornwall eröffnet worden.