Taktikspiel "Azul" ist "Spiel des Jahres 2018"

Land der Spiele

Mittelalterliches Backgammon

Dennoch wurde viel gespielt: Wurfzabel war im Mittelalter unter deutschen Adligen sehr beliebt. Es war zur gleichen Zeit in Europa, in den arabischen Ländern, in Indien und in Ostasien populär und trug schon damals viele Namen: Tavla in der Türkei, Tavli in Griechenland, Trictrac in Frankreich. Bis heute findet sich Backgammon in vielen Spielesammlungen.