Türkei: Inhaftierter Mafiaboss droht Journalisten mit dem Tod

Das Instagramprofil von Alaattin Çakıcı sieht eintönig aus. Klar, ein Mafiaboss in Haft hat keine schönen Landschaftfotos zu teilen. Dafür gibt es Çakıcıs handgeschriebene offene Briefe, mit denen er mal seinen Anhängern einen gesegneten Freitag wünscht, mal an politische Personen appelliert.

In seinem bisher letzten Brief nannte der 65-jährige die Namen von sechs Journalisten der konservativen, regierungskritischen Zeitung "Karar": "Das ist ein Aufruf an alle, die mich lieben. Tut eure Pflicht", richtete er sich an seine Anhänger. "Ich informiere meine Opfer immer im Voraus", droht Çakıcı weiter: "Sobald diese Journalisten gesichtet werden, werden sie von Menschen bestraft, die mich schätzen, sowohl in der Türkei als auch im Ausland. Dies ist ein Aufruf an diejenigen, die mir immer wieder sagen: Bruder, befiehl uns zu schießen, und wir schießen; befiehl uns zu sterben, und wir sterben."

Beängstigend für die ganze Branche

Der langjährige "Hürriyet"-Journalist Ismail Saymaz sagt, Çakıcıs Äußerungen seien für alle Journalisten angsteinflößend. "Nach dieser Drohung sind wir alle ratlos und haben Angst", sagt Saymaz der Deutschen Welle. "Denn die Rede ist von einer Person, die in der Lage ist, seinen Worten Taten folgen zu lassen."

Çakıcı wird in der Türkei für mehr als 40 Morde verantwortlich gemacht. Es gibt unbewiesene Vermutungen, dass er auch in die Ermordung einiger Journalisten involviert ist. Auch gute Kontakte zum türkischen Geheimdienst werden ihm nachgesagt. Von den sechs Karar-Journalisten wurden einige aufgrund ihrer Kritik an der Regierung mit dem Tod bedroht, andere allein wegen ihrer Kleidung.

Protest für die Pressefreiheit in Istanbul (April 2016)

Der Auslöser für den bedrohlichen Instagram-Post war jedoch ein andere Begebenheit: Wenige Tage nach den Wahlen Ende Juni hatte Çakıcı erklärt, dass er und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sich gegenseitig nicht mögen würden und dass Erdogan nur dank Wähler der ultranationalistischen MHP die Wahlen habe gewinnen können.

In der Karar hatte darüber laut Çakıcı unter dem Titel "Dreiste Worte an Erdogan" berichtet. Der Artikel ist mittlerweile auf der Internetseite der Zeitung nicht mehr zu finden, war aber offenbar lang genug online, um Çakıcı dem besagten Mordaufruf zu verleiten.

Bei den Adressaten scheint die Todesdrohung längst angekommen zu sein. Einige der von Çakıcı erwähnten Journalisten stehen inzwischen unter Polizeischutz, die fragliche Kolumne, ließen sie wissen, "pausiere" für eine ungewisse Zeit. Auf die Gründe gingen sie nicht näher ein.

Zynischer Dank an Journalisten

Bedroht werden Journalisten in der Türkei allerdings nicht nur von der Mafia. Devlet Bahçeli, Vorsitzender der ultra-nationalistischen MHP, die mittlerweile Koalitionspartner von Erdogans AKP ist, schaltete eine Zeitungsanzeige mit einem zynischen Dank an Journalisten, die über ihn und seine Partei kritisch berichtet hatten. 70 Journalisten sind darin namentlich erwähnt.

Zu ihnen zählt auch "Hürriyet"-Journalist Ismail Saymaz. "Solche Äußerungen von jemandem, der gerade mit seiner Partei gerade Teil der Regierung geworden ist, schränkt natürlich die Flexibilität der Journalisten ein", sagt Saymaz. In einer Zeit, in der Journalisten einfach beschuldigt und verhaftet würden, sei die Anzeige von Bahçeli sehr beunruhigend.

MHP-Chef Devlet Bahçeli hat sich für die Begnadigung des Mafiabosses Alaattin Çakıcı ausgesprochen

Der langjährige Türkei-Korrespondent von "Reporter Ohne Grenzen" (ROG), Erol Önderoglu, kritisiert Bahçelis Anzeige ebenfalls: "Journalisten werden zur Zielscheibe gemacht", sagte er der Deutschen Welle. "Wie kann uns der Polizeischutz beruhigen, wenn der Bündnispartner dieser Regierung die Pressefreiheit mit Füßen treten kann?"

Die Regierung schweigt zu den Listen und Anzeigen mit Namen von Journalisten. Wenige Tage, bevor Bahçelis Partei in die Regierung eintrat, hatte er den Mafiaboss Çakıcı noch in einer Klinik besucht. Ein gemeinsames Foto der beiden wurde über den offiziellen Twitter-Account seiner Partei MHP geteilt. Der Parteivorsitzende Bahçeli setzt sich für die Amnestie des mehrfach verurteilten Mannes ein und beschreibt ihn als "einen Mann, der sein Vaterland liebt und dafür alles tut".

Journalistenmorde in der Türkei

Die Drohung des Mafiabosses Alaattin Çakıcı löste in der Türkei eine Debatte aus. Die oft geäußerte Vermutung, er könne auch an Journalistenmorden beteiligt gewesen sein, erscheint nun noch plausibler. Die Liste in der Türkei ermordeter Journalisten ist lang. Die meisten hatten die Regierung kritisierten, über Korruptionen oder Islamismus in der Türkei berichtetet. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von ROG steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Ländern. Über 100 Journalisten sitzen in Haft. Mittlerweile scherzen einige Journalisten sarkastisch, sie seien in Haft sicherer als auf offener Straße.

Der Anwalt des Mafiabosses Çakıcı meldete kürzlich, seine Aufforderung bezüglich der Journalisten sei für drei Monate ausgesetzt. Wenn sie so lange "keinen Fehler" machten, würde dies "für immer" gelten. Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat einen Strafantrag gegen Çakıcı gestellt und ermittelt.