Studie: Mangel an Lehrkräften in Deutschland nimmt bis 2030 stark zu

An Deutschlands Schulen fehlen die Lehrkräfte. Das ist nichts Neues. Dass die Situation aber noch schlimmer ist als bisher angenommen, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Studie des Essener Bildungsforschers Klaus Klemm, die vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegeben worden war: Bereits in drei Jahren werde es 45.000 unbesetzte Stellen geben, bis zum Jahr 2030 werde die Zahl der fehlenden Lehrkräfte auf 81.000 ansteigen. Hinzu komme ein zusätzlicher Bedarf an mehr als 74.000 Lehrkräften etwa für Schulen in herausfordernden sozialen Lagen, für Inklusion und für die Ganztagsbetreuung.

Mit seinen ermittelten Zahlen übertrifft Klemm die Schätzungen der Kultusministerkonferenz (KMK) vom Dezember 2020 deutlich: Diese war damals noch von einem Lehrkräftemangel von 20.000 Personen für 2025 und 14.000 für 2030 ausgegangen. Einer der Gründe für die Differenz: Die Essener Studie geht von einer deutlich niedrigeren Zahl von Lehramtsstudenten, Absolventen und tatsächlichen Berufseinsteigern aus: Zwischen den Jahren 2020 und 2030 rechnet Klemm mit 286.000 neuen Lehrkräften, die KMK schätzte dagegen im Dezember 2020 knapp 349.000.

Hinzu komme auch, dass die Ministerien der Bundesländer in ihren Analysen den steigenden Bedarf an Lehrkräften ignoriert hätten, der durch schulpolitische Reformen wie den Ganztagsausbau oder die Inklusion entstehe, so die Einschätzung des VBE.

„Wir sind jetzt schon zu wenige, um den Kindern gerecht werden zu können“, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann zu der Studie. „Wenn die Politik nicht sofort handelt, billigt sie tatenlos, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern.“ Auch in Bayern sei der Lehrkräftemangel das derzeit größte Problem, sagt Fleischmann. Dazu kämen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, Integration, Inklusion, Digitalisierung und Ganztagsbeschulung. Diese würden ohne die erforderlichen personellen Ressourcen nicht zu lösen sein.

Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann sieht im zu erwartenden Lehrkräftemangel eine „massive Bedrohung für Bildungsqualität, -gerechtigkeit und die Zukunft“ Deutschlands. Die größten Herausforderungen würden sich „ohne Bereitstellung der erforderlichen personellen Ressourcen nicht lösen“ lassen. Eine sofortige gemeinsame „bundesweite Fachkräfteoffensive“ von Bund, Ländern und Kommunen sei ebenso nötig wie eine Verbesserung der Lehramtsausbildung und eine Attraktivitätssteigerung des Berufs.

sts/rh (mit epd, afp)