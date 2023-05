Studie: Fast 310.000 Fachkräfte in Mint-Berufen fehlen

Die deutsche Wirtschaft sucht ungeachtet der Konjunkturflaute weiter händeringend nach Mathematikern, Informatikern, Naturwissenschaftlern und Technikern. In diesem sogenannten Mint-Bereich fehlten im April rund 308.400 Fachkräfte, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervorgeht. Das sei einer der höchsten Werte für diesen Monat, heißt es in der zweimal jährlich veröffentlichten Untersuchung.

Die größten Engpässe tun sich in den Energie-/Elektroberufen auf: Allein hier fehlen den Angaben zufolge 88.600 Fachkräfte. In den Berufen der Maschinen- und Fahrzeugtechnik wird die Lücke auf 56.600 beziffert, in den IT-Berufen auf 50.600. An vierter Stelle folgen die Bauberufe mit 40.000. In den kommenden Jahren dürften die Engpässe weiter steigen, da die Unternehmen einen steigenden Bedarfe an Mint-Kräften hätten - etwa um die Herausforderungen von Klimaschutz und Digitalisierung zu meistern. Zugleich sorge der demografische Wandel dafür, dass viele bewährte Fachkräfte aus dem Arbeitsleben ausscheiden, während die Studienanfängerzahlen und auch die Anzahl an Mint-Auszubildenden gesunken sei.

"Die Mint-Lücke wäre heute noch dramatisch höher, wenn in den letzten zehn Jahren nicht erste Erfolge zur Mint-Fachkräftesicherung bei Frauen, Älteren und Zuwanderern erreicht worden wären", sagte IW-Experte Axel Plünnecke. Der Frauenanteil in diesen Berufen habe von 13,8 Prozent Ende 2012 auf zuletzt 16,0 Prozent zugenommen. Auch die Beschäftigung von Personen im Alter ab 63 Jahren sei in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen und hat damit zur Fachkräftesicherung beigetragen. "Unter ausländischen Arbeitskräften ist die Beschäftigungsdynamik besonders groß - ohne Erfolge bei der Zuwanderung würden rund 385.700 Mint-Fachkräfte zusätzlich fehlen", sagte Plünnecke.

hb/dk (rtr)