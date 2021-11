75.000 "Stolpersteine" erinnern an Nazi-Opfer

Hinter jeder Messingtafel steht ein Schicksal - der Künstler Gunter Demnig erinnert mit "Stolpersteinen" in Deutschland und anderen Ländern an Opfer der Nationalsozialisten. In Memmingen hat er den 75.000. Stein verlegt.