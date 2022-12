DW Nachrichten

Steinmeiner: "Im Dunkel des Unrechts ein Licht der Hoffnung setzen"

In seiner Weihnachtsansprache stellt der Bundespräsident den Krieg in der Ukraine und den Kampf gegen den Klimawandel in den Vordergrund. "Dies sind raue Zeiten", so Frank-Walter Steinmeier, der einen gerechten Frieden für die Ukraine fordert und sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für Mitmenschlichkeit bedankt.