Steigende Todeszahlen nach schwerem Erdbeben in Indonesien

Wenn die Katastrophe alles nimmt

In Indonesien kommt es regelmäßig zu Erdbeben. In der Region treffen verschiedene Erdplatten in der Erdkruste aufeinander und bilden den so genannten "Pazifischen Feuerring", eine seismisch hochaktive Zone mit zahlreichen Vulkanen. Gleichzeitig ist kaum ein Gebäude erdbebensicher gebaut. Die Folge: Ein immenses Ausmaß an Zerstörung trifft die Menschen mitten in ihrem Alltag.