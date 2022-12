Star Kids - die etwas andere Band

Leben mit Autismus und Musik

Mit seinem rosaroten Akkordeon bereitet sich Jackie Zheng auf sein Konzert vor, während seine Mutter die letzten Falten an seiner Hose glattstreicht. Zheng ist Mitglied der Band "Star Kids", die in Peking aus einem kostenlosen Musikkurs für Erwachsene mit Autismus entstand. Inzwischen tritt die Band sogar vor Publikum auf - wenn es die strengen COVID-Vorschriften in Chinas Hauptstadt zulassen.