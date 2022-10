Städtereisen in Europa: Aufschwung zwischen Freude und Frust

Berlin

Auch in Berlin geht noch mehr. Etwa 5,5 Millionen Besucher reisten in den ersten sieben Monaten nach Berlin, 30 Prozent weniger als 2019. Allerdings bleiben die Besucher länger und reisen häufiger mit der Bahn an. Ein kleiner Schritt in Richtung nachhaltiges Reisen, was in fast allen europäischen Metropolen während der Pandemie ein großes Thema war - aber selten zu konkreten Maßnahmen führte.