Spitzenerlös für Banksys Schimpansen-Bild

Banksy-Gemälde bringt Millionen-Erlös

Affentheater - Made in Britain

Das politische Chaos, in dem sich das britische Parlament durch die Brexit-Debatte befindet, konnte der berühmte Streetart-Künstler Banksy nicht voraus sehen. 2009 entstand sein Gemälde "Devolved Parliament" auf dieser riesigen Leinwand (2,8 x 4,5 Meter) Das Bild ist am 3. Oktober 2019 in London versteigert worden - für 9,8 Millionen Pfund (rund 11 Mio Euro).