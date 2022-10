Vitra Design Museum in Weil am Rhein (1989)

Der kleine Ort Weil am Rhein im südlichsten Baden-Württemberg ist der deutsche Hauptsitz der Schweizer Möbelfirma Vitra. Die Designer-Möbel brauchten ein Zuhause, und so beauftragte Vitra den Stararchitekten aus Kanada. Hier wird Design in Beziehung zu Architektur, Kunst und Alltagskultur gesetzt. Gehry baute in der gleichen Weise auch die Fabrikhalle des Möbelherstellers.