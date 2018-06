Spectrum: Duh, duh duh-duh-duh duh, duh  

Podcast Wissenschaft

We’re going to be analyzing the song Seven Nation Army, the omnipresent anthem of soccer teams around the world. Why do groups of people sing this song together? What’s going on in our brain when we do that?

