Spectrum: Artilysin, contraception and Twitter Bot art

On this week’s show, it’s been 90 years since the first antibiotic, penicillin, was discovered. We’re going to take the occasion to talk about bacterial resistance, and what may be the future of antibiotics.

