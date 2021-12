SPD, Grüne und FDP unterzeichnen Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag von Sozialdemokraten, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Demokraten ist unterzeichnet. Zu der kurzen Zeremonie kamen jeweils fünf Vertreterinnen und Vertreter von SPD und Grünen sowie drei von der FDP im Futurium zusammen, dem Berliner Zentrum für Ausstellungen zum Thema Zukunftsgestaltung. In Kürze wollen sich der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz, Grünen-Chef Robert Habeck und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in der Bundespressekonferenz den Fragen der Medien stellen.

Habeck ist in der neuen Bundesregierung nicht nur als Wirtschafts- und Klimaschutzminister vorgesehen, sondern auch als Vizekanzler. Lindner übernimmt das Amt des Finanzministers.

Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner (v. l.) mit Annalena Baerbock, der designierten Außenministerin

Nach SPD und FDP hatten am Montag auch die Grünen dem 177 Seiten starken Koalitionsvertrag mit dem Titel "Mehr Fortschritt wagen" zugestimmt. Die künftige Ampel-Regierung will ein "Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" sein. Alle Ministerinnen und Minister sind benannt. In einem letzten Schritt soll Scholz am Mittwoch im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte.

Der letzte Podcast von Kanzlerin Angela Merkel am 04. Dezember 2021 - sie äußert sich zur Pandemie

In ihrem über Wochen ausgehandelten Koalitionsvertrag versprechen die Ampel-Parteien unter anderem große Anstrengungen beim Klimaschutz und einen Umbau der Industrie. Zugleich sind Verbesserungen etwa für Geringverdiener, Mieter und Familien vorgesehen.

So soll auf Bundesebene der Mindestlohn rasch von derzeit 9,60 Euro auf zwölf Euro steigen. Langzeitarbeitslose sollen statt Hartz IV künftig das sogenannte Bürgergeld bekommen. In den ersten zwei Bezugsjahren fällt dabei die Prüfung des Vermögens oder der Wohnung weg.

Jährlich sollen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Die Mietpreisbremse für Neuvermietungen soll verlängert werden.

Im Kampf gegen die Klimakrise haben sich SPD, Grüne und FDP zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien bezieht. Der öffentliche Nahverkehr soll gestärkt werden.

Klimaschutz-Aktivisten demonstrieren am Rande der Koalitionsverhandlungen in Berlin

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll ab 2023 wieder eingehalten werden. Das Mindestalter für die Teilnahme an Bundestagswahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden.

Das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche (Paragraf 219a des Strafgesetzbuches) soll abgeschafft werden. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen.

se/sti (ntv live, dpa, afp, ard)