Sparen heißt Überleben: Rekordinflation in Ungarn

Nirgendwo in der EU sind die Lebensmittelpreise so stark gestiegen wie in Ungarn. Aktuell bezahlt man für einen Einkauf fast 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die ungarische Regierung versucht, der Inflation mit Preisdeckeln entgegenzuwirken. Laut Experten treibt dies aber die Inflation nur weiter an.