Spanien - Wassermangel im Urlaubsparadies

In Spanien ist die Situation 2023 so angespannt, dass etwa die besonders betroffene Region Katalonien bereits im April drastische Maßnahmen zum Wassersparen einführen muss.

Auch der Sommer 2023 bringt Rekordtemperaturen und Trockenheit. Daher steht das Land vor einer großen Herausforderung: Wie lässt sich das knappe Gut Wasser sinnvoll und gerecht verteilen?

Schließlich wollen nicht nur die Privathaushalte Wasser nutzen, sondern auch die wichtigen Wirtschaftszweige Landwirtschaft und Tourismus. Konflikte sind vorprogrammiert.

Die Dokumentation geht den Ursachen der Wasserknappheit in Spanien auf die Spur, schaut in Katalonien und Andalusien, welche Auswirkungen sie bereits hat und wie der Tourismus auf die neue Lage reagiert. Wie sieht Urlaub in Zeiten von Trockenheit und Hitze aus, und welchen Beitrag können Touristen womöglich selbst zur Entspannung der Lage leisten?

