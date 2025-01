Spanien lässt Flugzeuge mit Frittierfett fliegen

((Spanien: Mit Frittierfett gegen Klimawandel

Spanien ist Vorreiter auf dem Gebiet erneuerbarer Treibstoffe. Zwei Raffinerien existieren bereits, eine dritte soll in diesem Jahr folgen. So fliegen immer mehr Flugzeuge mit Bio-Kerosin, das spart Rohstoff und auch der Ausstoß der biobetriebenen Flugzeuge ist klimafreundlicher, sagen Wissenschaftler. Ausgerechnet Öl-Staaten wie Abu Dabi investieren in die Sustainable Aviation Fuel.))

((Bericht: Sebastian Kisters

Kamera: Javier Rodriguez

Schnitt: Alba Vidal Marine))



((TEXT))

00:00 – 00:15

((Quellinsert bei 00:01, 4sec Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) / Source: German Aerospace Center))

((Quellinsert bei 00:10, 4sec Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) / Source: German Aerospace Center))

00:01

Dieses Flugzeug wird ausschließlich von Bio-Kraftstoff angetrieben – gewonnen etwa aus altem Friteusenfett. Das hilft dem Klima gleich doppelt - haben Wissenschaftler bei Abgasuntersuchungen festgestellt. Aber der Reihe nach...

00:17

Eine Tankstelle in Madrid.

((Szene: Hola, buenos dias))

00:21

Hier kann man ausgedientes Fett aus Friteusen abgeben. Dafür gibt`s Tankgutscheine. Denn für das Unternehmen ist das Friteusenfett ein wertvoller Rohstoff.

00:36 – 00:41

((Quellinsert bei 00:36, 4sec Quelle: Repsol / Source: Repsol))

00:32

Altes Speiseöl wird gesammelt. Und per Schiff nach Cartagena verfrachtet, in diese völlig neue Raffinerie, um nachhaltige Kraftstoffe herzustellen.

00:47 - 01:07

((Insert bei 00:56))

+++ O-Ton (span.) Emilio Mayoral, Ingenieur Raffinerie / Refinery Engineer+++

Es gibt zwei Reaktoren. Sie wandeln Komponenten aus diesen Speiseölresten in die gleichen Bestandteile, wie wir sie bei Kraftstoffen auf Erdölbasis haben. Chemisch ist es am Ende exakt das gleiche.

01:08 – 01:14

((Quellinsert bei 01:08: Quelle: Repsol / Source: Repsol ))

01:09

Erst wenige Monate in Betrieb, ist die Anlage schon voll ausgelastet.

01:18 - 01:25

((kein Insert))

+++O-Ton Emilio Mayoral / Leiter Raffinerie nachhaltige Kraftstoffe Repsol+++

Allein heute produzieren wir jede Stunde acht Kubikmeter. Das sind 8000 Liter nachhaltiges Kerosin pro Stunde.

01:27

Und dass ihnen hier der Rohstoff ausgeht … wird vermutlich erst einmal nicht passieren. Denn es gebe an den Sammelstellen ein riesiges Potenzial, sagen die Kraftstoffhersteller.

01:38 - 01:53

((Insert bei 01:40))

+++ O-Ton (span.) Estibaliz Pombo, Expertin f. alternative Energien u. Mobilität/ Alternative Energies and Mobility Expert +++

Alle müssen wissen, dass es wichtig ist, Speiseöl aus Haushalten zu sammeln. Heute wird nur 5 % davon aufgefangen. Aber es kann ein zweites Leben haben - als erneuerbarer Kraftstoff.

01:55

Wenige Kilometer von der Tankstelle entfernt - am Flughafen von Madrid - wird übrigens bereits Kraftstoff aus der neuen Raffinerie genutzt. Tests haben ergeben, Motoren haben kein Problem mit Kerosin, das aus altem Speiseöl gewonnen wurde.

2:09 – 2:17

((Quellinsert bei 02:10: Quelle: Iberia / Source: Iberia))

02:10

Schon 2030 will Iberia die Flugzeugtanks zu 10 Prozent damit füllen, das ist ehrgeizig.

02:17 - 02:36

((Insert bei 02:19))

+++ O-Ton (span.) Teresa Parejo, Expertin f. Nachhaltigkeit / Airline Sustainability Director) +++

Eine Studie zeigt: besonders in Spanien gibt es eine große Chance, eine Industrie für nachhaltige Kraftstoffe zu entwickeln. Für uns ist es strategisch wichtig, Luftfahrt sauberer zu machen. Denn: Schauen Sie auf unser Land, wir liegen an der Spitze Europas. Und haben viele Inseln, die wir mit dem Festland verbinden müssen.

2:36 – 2:45

((Quellinsert bei 02:37: Quelle: Repsol / Source: Repsol ))

02:38

Gerade kostet nachhaltiges Kerosin – etwa aus Frittenfett - noch gut drei Mal so viel wie herkömmliches. Die Preise aber dürften fallen, denn das Angebot steigt.

Derzeit entsteht in Andalusien eine weitere Raffinerie, in der aus Abfällen Kraftstoff gemacht werden soll. Es wird die größte dieser Art in Europa.

03:00 - 03:11

((Insert bei 03:01))

+++ O-Ton (span.) Marta Cencillo, Expertin f. nachhaltigen Flugverkehr / Sustainable Aviation Expert+++

Wir verarbeiten da dann auch tierische Fette, und Abfälle aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie.

03:12

Der größte Investor dieser Anlage kommt übrigens aus dem eher für Erdöl-Geschäfte bekannten Emirat Abu Dhabi. Dort glaubt man offensichtlich, künftig mit nachhaltigen Kraftstoffen Geld verdienen zu können.

(( Berichtsinsert bei 03:12, 5sec

Bericht: Sebastian Kisters

Kamera: Javier Rodriguez

Schnitt: Alba Vidal Marine))

3:26 – 3:45

((Quellinsert bei 03:27: Quelle: Iberia / Source: Iberia))

03:25

Antrieb für diese Entwicklung ist auch die Europäische Union. Sie schreibt vor, dass Flugzeuge zu zwei Prozent mit nachhaltigem Kerosin betankt werden müssen. 2030 zu sechs Prozent. 70 Prozent sollen es dann 2050 sein.

03:45

In diesem Labor, südlich von Madrid forscht das Kraftstoff-Unternehmen Repsol, welche Rohstoffe, fern von Erdöl, noch in Frage kommen, um damit in die Luft zu gehen.

03:57 - 04:08

((Insert bei 03:58))

+++O-Ton (span.) Javier Ariztegui, Ingenieur/Engineer+++

Wenn Bäume gefällt werden mussten, können wir zum Beispiel all das Material, das auf dem Boden liegen geblieben ist, nutzen und in erneuerbare Brennstoffe umwandeln.

04:09

Das hier ist bereits ein erprobter Rohstoff für Kraftstoffe. Auch aus vielen Gepäck-Buden wird ausgedientes Frittieröl recycelt.

04:19

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat den Effekt für die Umwelt erforscht.

04:28 – 04:51

((Quellinsert bei 04:29, 5sec: Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) / Source: German Aerospace Center))

04:29

Mit einem Forschungsflieger haben Experten Abgase von größeren Verkehrsflugzeugen untersucht. Mal sind sie mit herkömmlichem Kerosin geflogen. Dann mit 100 Prozent nachhaltigem Kerosin – gemacht etwa aus Speiseölresten.

04:49 - 05:03

((Insert bei 4:52))

+++O-Ton Christiane Voigt / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt /German Aerospace Center+++

Mit unseren Flugzeugmessungen konnten wir also zeigen, dass der Einsatz von nachhaltigen Luftverkehrskraftstoffen zu einem niedrigerem Ruß-Ausstoß geführt hat. Das reduziert die Eiskristalle in Kondensstreifen. Und das reduziert die Erwärmung durch Kondensstreifen.

05:04 – 05:12

((Quellinsert bei 05:04, 4sec: Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) / Source: German Aerospace Center))

05:04

Weniger Kondensstreifen - weniger Treibhauseffekt.

((Textende bei 05:09

Bildende bei 05:12))