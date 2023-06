Spanien gewinnt die UEFA Nations League

Sechs Monate nach der WM-Enttäuschung hat sich Spaniens Fußball-Nationalmannschaft mit der ersten Trophäe seit elf Jahren getröstet. Die stark verjüngte Mannschaft setzte sich im Finale der UEFA Nations League gegen den WM-Dritten Kroatien im Elfmeterschießen mit 5:4 durch und schnappte der Goldenen Generation um Luka Modric den ersten Titel vor der Nase weg. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, weil sich die Teams über weite Strecken neutralisiert hatten. Die zweikampfstarken Kroaten, die sich im Halbfinale mit 4:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande durchgesetzt hatten, ließen Spanien wenig Raum zum Kombinieren. Spanien hatte mehr vom Spiel, traf aber nicht.

Spannung im Elfmeterschießen

Das Elfmeterschießen wurde dann zum Krimi: Kroatiens vierter Schütze Lovro Majer vergab einen Elfer gegen den spanischen Torhüter Unai Simon. Spanien war im Vorteil. Die nächsten beiden Schützen trafen, daher musste Spaniens Aymeric Laporte musste nur noch verwandeln. Aber der Abwehrspieler von Champions-League-Sieger Manchester City traf nur die Latte. Kroatien war wieder im Rennen, doch auch Bruno Petkovic scheiterte am spanischen Torhüter. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte daraufhin Dani Carvajal von Real Madrid. Sein Madrider Teamkollege Luka Modric und das kroatische Team müssen dagegen weiter auf ihren ersten internationalen Pokal warten.

Italien gewinnt Spiel um Platz drei

Europameister Italien, am Donnerstag mit 1:2 an den Spaniern gescheitert, gewann das kleine Finale in Enschede gegen die Niederlande mit 3:2 (2:0). Federico Dimarco (6. Minute), Davide Frattesi (20.) und Federico Chiesa (73.) erzielten in einer vor allem in der zweiten Halbzeit sehr unterhaltsamen Partie die Tore für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini, die sich bereits vor zwei Jahren den dritten Platz in diesem Wettbewerb gesichert hatte. Steven Bergwijn (68.) und Georginio Wijnaldum (90.) verkürzten zweimal für Team Oranje.

