South by Southwest Festival (SXSW)

Jedes Jahr im März wird Austin, Texas, zum Mekka für Nerds, Popkultur-Liebhaber, Investoren und kreative Köpfe. Die Veranstalter sprechen von einer beispiellosen Verschmelzung unterschiedlicher Industrien.

Was 1987 als kleines Musikfestival für ein paar hundert Besucher begann, ist längst zu einer Veranstaltung der Superlative angewachsen. Berühmte Musiker treten immer noch auf, aber auch Hollywood-Filme feiern hier Premiere. Herzstück des South by Southwest Festivals (kurz: SXSW) ist die Interactive-Messe, die auf Zukunftstechnologien setzt: So wurde bei der SXSW 2007 der Siegeszug des Kurznachrichtendienstes Twitter eingeläutet.