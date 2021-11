Wirtschaft

Sorge vor steigenden Gaspreisen

Die Versorgung mit Erdgas stockt. Die Vorräte sind zu Beginn der Heizperiode zu knapp und die Preise steigen dramatisch. Deutschlands wichtigster Gaslieferant Russland könnte über vorhandene Gaspipelines über Polen oder die Ukraine Gas liefern, will aber so schnell wie möglich die fertige Ostseepipeline Nord Stream2 in Betrieb nehmen.