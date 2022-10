Sonnenfinsternis: Spektakel am Himmel

Strahlender Glanz in Russland

Je nach geografischer Lage variiert der "Wow-Faktor" einer Sonnenfinsternis: Während die Sonne in Deutschland dieses Mal zu 20 bis 30 Prozent verdunkelt war, bedeckte der Mondschatten in Moskau am Nachmittag knapp 80 Prozent der Sonne. Am höchsten war der Bedeckungsgrad in Sibirien und der Arktis.