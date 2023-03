Frühlingserwachen

Und mit ihm auch die Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit. Am letzten Sonntag im März werden die Uhren in Deutschland von 2:00 auf 3:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht wird also eine Stunde kürzer. Das Thema Zeit spielt auch in den Künsten immer wieder eine wichtige Rolle - so wie in den folgenden Werken.