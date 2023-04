Sommer so blau - Côte d'Azur

Antibes und Picasso

1946 lebte der spanische Maler Pablo Picasso drei Monate in einem renovierungsbedürftigen Schloss in Antibes. Malereien, Zeichnungen, Bildteppiche und Keramiken - zahlreiche Werke, die er dort schuf, schenkte er später der Stadt. Die machte aus dem Schloss 1966 ein Picasso-Museum. Besucher können hier sehr gut nachvollziehen wer und was den Ausnahmekünstler in Antibes inspirierte.