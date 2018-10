So eine Kacke: Mikroplastik in unserem Stuhl!

Mikroplastik hat es bis in unseren Stuhlgang geschafft. Forscher der Medizinischen Universität Wien und des Österreichischen Umweltbundesamtes haben die Ernährung und den Stuhlgang von acht Studienteilnehmern aus der ganzen Welt überprüft. Bei jedem Teilnehmer wurde Mikroplastik im Kot gefunden.

Im Durchschnitt waren es 20 Mikroplastikpartikel pro zehn Gramm Fäkalien, die zwischen 50 und 500 Mikrometer groß waren.

"Plastik ist in unserem Alltag allgegenwärtig und Menschen sind Plastik in den verschiedensten Formen ausgesetzt", sagt Philipp Schwabl, Hauptautor der Studie, er habe jedoch nicht erwartet, "dass jede Probe positiv ausfällt."

Mikroplastik wird absichtlich in der Zahnpasta verwendet, damit die Zähne weiß gerubbelt werden

Woher kommt das Plastik in unserem Kot?

Plastik ist überall. Seit den 50er Jahren wird es immer häufiger benutzt.

Mikroplastik sind kleine Plastikpartikel, die im Durchmesser fünf Millimeter oder kleiner sind. Manche werden absichtlich hergestellt und zum Beispiel für Gesichtspeelings oder Zahncrèmes verwendet. Andere lösen sich von größeren Plastikobjekten ab: zum Beispiel Fasern, die beim Waschen von unserer Kleidung fallen.

Insgesamt wurden in der Studie neun verschiedene Plastiktypen in den Stuhlproben identifiziert. Am häufigsten kamen Plastikpartikel vor, die für Verpackungen, Gewebe und Wasserflaschen genutzt werden: Polypropolyen und Polyethylenterephthalat.

"Es ist sehr wahrscheinlich", vermutet Schwabl, "dass unser Essen während der verschiedenen Verpackungsstufen in der Lebensmittelverarbeitung mit Plastik verseucht wird". Die meisten Teilnehmer hatten in ihrem Alltag aus Plastikflaschen getrunken oder Fisch oder Meeresfrüchte gegessen".

Es ist ein ewiger Kreislauf - durch Fische gelangt Mikroplastik häufig auch in uns Menschen

Gefahr für unsere Gesundheit?

Fast jedes Tier nimmt beim Fressen regelmäßig Mikroplastik auf. Die winzigen Plastikpartikel wandern von Algen zum Thunfisch und letztendlich bis zum Menschen. Die Forscher warnen, dass Mikroplastik auch die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen könnte.

"Was uns besonders beunruhigt ist, welche Auswirkungen das Mikroplastik für Patienten mit Magen- und Darmkrankheiten haben könnte", sagt Schwabl. Denn bei Untersuchungen mit Tieren wurde die größte Anzahl an Plastikpartikeln im Darm gefunden. Besonders kleine Mikroplastikteilchen fanden sich sogar im Blutkreislauf, im Lymphsystem und in der Leber.



Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Klein wie Sand Mikroplastik sind kleine Kunsstoffteilchen. Sie sind kleiner als fünf Millimeter und werden Produkten zugesetzt. Auch entsteht Mikroplastik beim Zerfall von Plastikmüll, und durch Abrieb, beim Wäschewaschen und Autofahren.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Zahnpasta mit Mikoplastik Einigen Herstellern ist es egal, viele Menschen wissen es nicht: Die kleinen blauen Punkte sind winzige Plastikkügelchen. Sie scheuern beim Zähneputzen und sollen bei der Reinigung helfen. Später landen diese Kügelchen mit großer Wahrscheinlich im Meer. Kläranlagen können Mikroplastik meist nicht herausfiltern.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Kosmetika mit viel Kunststoff Plastikkügelchen in Peelings oder Duschgel, Mikroplastik als Trübungsmittel. Die Verbraucher werden von den Herstellern nicht richtig informiert, ob Plastik und synthetische Kunststoffe in ihren Kosmetika sind. Umweltschützer und auch Behörden fordern ein Verbot der kleinen Kunststoffe.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Aus Synthetikfasern wird Mikroplastik Weltweit wird das meiste Mikroplastik durch synthetische Textilien freigesetzt. Rund 60 Prozent der Kleider enthalten Kunstfasern, der Trend zur Nutzung des günstigen Garns geht steil nach oben. Beim Waschen einer Fliesjacke werden bis zu einer Millionen Fasern freigesetzt. In Europa landen laut einer EU-Studie so rund 30.000 Tonnen Synthetikfasern pro Jahr im Abwasser.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Kunststoff im Trinkwasser Mikroplastik verunreinigt nicht nur Flüsse und Weltmeere - Millionen Menschen nehmen täglich unsichtbare Kunststofffasern schon mit dem Leitungswasser auf. US-Forscher hatten über 150 Leitungswasserproben in Städten aus fünf Kontinenten untersucht und fanden in 83 Prozent der Proben mikroskopisch kleine Kunststofffasern.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Mikroplastik im Meer Aus dem Abrieb von Kunststoffen wird Mikroplastik. Ein Teil davon gelangt ins Meer. Die größten Mengen stammen von synthetischen Textilien, gefolgt von Autoreifen, Stadtstaub und Fahrbahnmarkierungen. Der Anteil von Mikroplastik aus Köperpflegeprodukten ist im Vergleich gering.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Tickende Zeitbombe Auch aus Plastikmüll wird Mikroplastik: Eine Tüte braucht bis zu 20 Jahre, eine Plastikflasche bis zu 450 Jahre. Jeder Erdbewohner "verbraucht" im Durchschnitt rund 60 KG Plastik pro Jahr, Nordamerikaner und Westeuropäer sogar über 100 Kg. Rund zwei Prozent der weltweit produzierten Kunststoffe landen im Meer.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Gefangen in Plastik Die Plastikflut trifft Tier und Mensch, wie genau, das wissen wir noch nicht. Die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen. Klar ist allerdings, dass Plastik und Mikroplastik in allen Mägen landet. Tiere verhungern deshalb zum Teil. Nach bisherigem Wissensstand ist eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen nicht bekannt.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Weniger Plastik? Plastik ist in der Herstellung günstig und im Alltag oft praktisch. Weltweit wird aber auch zunehmend darüber nachgedacht, was die Politik tun kann: Tüten, Einwegbecher und Mikroplastik in Kosmetika verbieten, eine Pflicht zum Recycling einführen oder eine Plastiksteuer? Am besten ist aber: Selbst freiwillig auf umweltfreundliche Alternativen zurückgreifen. Autorin/Autor: Gero Rueter



Was wir noch nicht wissen

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht über Mikroplastik kritisiert Alistair Boxall, Professor für Umwelt und Geografie an der York Universität, dass Tiere unter Laborbedingungen oft viel höheren Mikroplastikmengen ausgesetzt waren als sie in der Natur vorkommen.

"Obwohl Mikroplastik in der Umwelt vorkommt und wir es sowohl im Salzwasser als auch im Trinkwasser finden, glaube ich, dass es noch keine Beweise gibt, dass die Partikel tatsächlich einen Einfluss auf die Gesundheit von Tieren und Menschen haben", meint Boxall und fügt hinzu: "Ich glaube, dass es andere Chemikalien in der Umwelt gibt, über die wir uns viel mehr Sorgen machen sollten als über Mikroplastik."

Auch der Wiener Studienleiter Schwabl gibt zu bedenken, dass weitere Forschungen nötig sind.

"Jetzt, wo wir den ersten Beweis haben, dass sich Mikroplastik im Menschen befindet, brauchen wir mehr Recherche, um zu verstehen, was das für unsere Gesundheit bedeutet".

